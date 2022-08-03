Сколько стоит дом Ольги Бузовой в Сочи: реальные оценки экспертов
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Сколько стоит дом Ольги Бузовой в Сочи: реальные оценки экспертов

Сколько стоит дом Ольги Бузовой в Сочи: реальные оценки экспертов

Несколько дней назад телеведущая Ольга Бузова похвасталась своим подписчиком новым приобретением. Им оказался дом в Сочи. Телеведущая призналась, что новое жилье обошлось ей в 100 млн. рублей. Однако эксперты уверены, что это не совсем так.


Телеграм-канал «Звездач» решил уточнить реальную стоимость жилья у риелтора Юрия Паршикова. Эксперт утверждает, что сумма за жилье явно завышена. По его словам, что максимальная стоимость дома вместе с участком – 75 миллионов. Но даже это много, как утверждает риелтор. Скорее всего, стоимость нового жилья Бузовой – 35 млн. рублей.


Согласно имеющейся информации, площадь одного только трехэтажного здания – 250 кв. м. В доме сделан евроремонт, на участке имеется бассейн, зона для барбекю и паркинг. Прилегающая площадь участка – 700 кв. м. С участка открывается вид на горы и лес, а расстояние до моря составляет 45 км.


Но даже если Ольга действительно отдала за особняк ту сумму, которую она назвала, то телеведущая может себе это позволить. Так, по сообщениям СМИ, за 2021 год она заработала на одной только рекламе в соцсетях 55 млн. рублей. Эта сумма не включает гонорары за участие в шоу и другие отчисления за телепроекты.


Напомним, что Бузова любит дорогие покупки. Так, в 2020 году ведущая хвасталась столичной квартирой, которую она купила за 120 млн. рублей, и только на плитку для ее отделки она потратила около 15 млн.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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