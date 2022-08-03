Софья Каштанова рассказала о личной жизни

Актриса Софья Каштанова призналась, что давно вышла замуж. Личная жизнь звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Софьи Каштановой покрыта мраком. Известно, что актриса родила мальчика и девочку, но вот замужем ли она и кто отец — никто не знал. До этого момента. 34-летняя знаменитость предпочитает не делиться сокровенным в интервью и публикует в соцсетях работу и детей, но не избранника. До сих пор мало кто знал, замужем ли она и кто этот счастливчик. Но Софья, наконец-то, решила расставить все на свои места. «Да, я вышла замуж, но случилось это не вчера. Мы с мужем вместе семь лет, и в какой-то момент узаконили свои отношения, просто не стали этого афишировать. Поженились мы в России, причем в тот момент у меня был такой сильный женский эмоциональный фон, что я была готова рвать и метать в адрес отца своего ребенка. Знаю, само это выражение — «отец моего ребенка» — звучит как-то загадочно, но мужем я его действительно публично никогда не называю», — сказала актриса.По ее словам, большой и пышной свадьбы у пары не было, они просто сходили и расписались в загсе. Интересно, что Каштанова не из таких девушек, которые мечтают о белом платье, голубях и фате. «Платье белое, конечно, было, но безо всяких кринолинов. Все прошло спокойно, громкого праздника мы не устраивали, посидели в семейном кругу, без гостей, выпили шампанского. Тогда я в очередной раз убедилась, что счастье действительно любит тишину», — объяснила свой подход Софья. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» сообщила, что за свою жизнь видела множество невероятных и дорогостоящих свадеб, которые будоражили ее сознание, но позже семьи распадались. «Так, чтобы они просуществовали долго, — это уже скорее исключение. И наоборот: те, кто проставил штампы в паспорта без лишнего шума, тихонечко, как правило, образуют крепкие союзы. Не хочу загадывать, как сложится наша история, но точно знаю, что грандиозные свадьбы — это не мое», — резюмировала Софья «7дням». Инсайдеры говорят, что Софья продолжает жить на две страны — летом у нее съемки в Москве, а зимой она отправляется с семьей в Мексику. Недавно на ТНТ показали новый сериал с ее участием «Детективное агентство Мухича», которое стало популярным и получило продолжение.