Сообщение о запрете россиянам сдавать TOEFL оказалось частично недостоверным
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Сообщение о запрете россиянам сдавать TOEFL оказалось частично недостоверным

Сообщение о запрете россиянам сдавать TOEFL оказалось частично недостовернымETS: россиян допустят к экзамену TOEFL в тестовых центрах в других странах или онлайн

Данные о запрете гражданам России сдавать экзамен по английскому языку TOEFL оказались частично недостоверными.

Информация с утверждением, что россиянам запретили сдавать TOEFL, появилась на сайте издания «Медиазона» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Такой вывод журналисты сделали из-за предупреждения, которое появляется при попытке указать гражданство России: «В соответствии с требованиями Управления по контролю над иностранными активами министерства США (OFAC) мы не можем обработать ваш запрос». При этом в сообщении говорится именно о невозможности обработать запрос.

Источник РИА Новости в Educational Testing Service (ETS, организатор TOEFL) заявил, что система выдает эту ошибку, потому что тестирование сейчас прекращено для российских граждан. «Если у вас российское гражданство, которое указано в вашей регистрационной записи, то это на данный момент под санкциями», — отметили в компании.

Позднее в комментарии «Медиазоне» представительница ETS Стефани Винтерс заявила, что регистрация на экзамен для россиян откроется с 4 августа.

«Начиная с 4 августа компания ETS внесет изменения в свои правила от марта 2022 года и позволит экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них не будет финансовых препятствий для этого», — рассказала она.

По словам Винтерс, россияне не смогут сдать экзамен в тестовых центрах внутри России, но смогут сделать это онлайн или в центрах за рубежом, если нет финансовых и транспортных препятствий.

Публикация получила широкий охват. Материал перепечатали такие крупные СМИ, как РБК, РИА Новости, «Газета.Ru» и другие. Эти же издания позднее выпустили уточняющую информацию с комментарием Винтерс.

ETS, неправительственная компания из американского Принстона, разработала и проводит в более чем 180 странах экзамены TOEFL на знание английского языка неанглоязычными иностранцами. Подобные сертификаты требуются для поступления во многие университеты или работы в компаниях США и Канады.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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