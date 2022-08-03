Соучредительница Binance возглавит венчурное подразделение биржи
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Соучредительница Binance возглавит венчурное подразделение биржи

Соучредительница Binance возглавит венчурное подразделение биржи


Соосновательница Binance Хе Йи займет пост руководителя венчурного и инкубационного подразделения криптовалютной биржи. Об этом говорится в предоставленном ForkLog пресс-релизе.


В сферу ответственности CEO войдет руководство глобальной стратегией и операциями в Binance Labs. Часть ее внимания будет сосредоточено на поддержке инфраструктурных проектов, а также повышении полезности инновационных крипто- и блокчейн-продуктов.


«Это идеальный момент для Йи, чтобы взять на себя более важную роль в Labs, поскольку рынок предоставляет беспрецедентную возможность найти проекты, способные успешно развиваться в сложных условиях», — отметил глава биржи Чанпэн Чжао.


Согласно сообщению, соосновательница Binance сосредоточена на стимулировании внедрения Web3 и технологий распределенного реестра путем «создания стандарта для блокчейн-индустрии». Под ее руководством подразделение уделит дополнительное внимание вложениям в проекты, которые «будут играть определенную роль в формировании будущего отрасли».


«Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие пять лет Web3 охватит миллиард новых пользователей. Однако [сектор] по-настоящему станет мейнстримом только тогда, когда его продукты органично войдут в жизнь пользователей», — подчеркнула Йи.


На новом посту соучредительница компании сменила Билла Цяня, который работал в Binance Labs с марта 2020 года. По словам представителей биржи, он покинул филиал «по личными причинам».


В компании добавили, что венчурное подразделение управляет совокупными активами в размере $7,5 млрд. Структура поддержала сотни стартапов, в том числе Polygon, Perpetual Protocol и Dune Analytics.


Ранее Binance Labs инвестировало в игровой блокчейн-проект Star Sharks, платформу ликвидности WOO Network и децентрализованную биржу PancakeSwap.


Напомним, в июне Binance Labs запустило фонд на $500 млн с ориентацией на DeFi, NFT, игры, метавселенные и социальные сети.

# Экономика binance, binance labs, бизнес, новости
По материалам: ForkLog

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