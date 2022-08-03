Спасатели эвакуировали троих туристов, застрявших из-за непогоды на реке Иркут

За минувшие сутки сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области спасли людей в Шелеховском и Киренском районах. Троих 19-летних юношей, которые отдыхали на реке Иркут вблизи Марьиного утеса, эвакуировали сотрудники отряда экстренного реагирования. Из-за поднявшегося уровня реки, скользких склонов и неправильной экипировки туристы не могли самостоятельно покинуть место отдыха, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасатели на аэроглиссере «Пиранья-6» добрались до места стоянки, помогли молодым людям собрать лагерь и доставили их до села Введенщина. Поисково-спасательные работы продолжались порядка двух часов.

Ночью 3 августа спасатели провели еще одну успешную операцию по поискам и эвакуации людей, на этот раз в Киренском районе. В 03:25 на пульт оперативного дежурного Северного поисково-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Бубновка на реке Лене у судна отказал мотор. На борту находятся 43-летний и 29-летний жители Киренска, лодку уносит вниз по течению. К месту происшествия незамедлительно направились спасатели. Они отыскали лодку с людьми и на буксире транспортировали их в Киренск.