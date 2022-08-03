S.T.A.L.K.E.R. 2 больше нельзя купить на приставках Xbox
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S.T.A.L.K.E.R. 2 больше нельзя купить на приставках Xbox

S.T.A.L.K.E.R. 2 больше нельзя купить на приставках Xbox


Релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 должен был состояться, согласно первоначальным планам, еще несколько месяцев назад — в апреле этого года. Потом дату выхода перенесли на конец года, а далее объявили, что она вовсе не выйдет в 2022 году, разработчики рассчитывают выпустить игру в 2023 году.

Игроки с приставками Xbox Series X | S недавно обратили внимание, что S.T.A.L.K.E.R. 2 больше нельзя предварительно заказать в Microsoft Store, независимо от страны. При этом, предварительные заказы S.T.A.L.K.E.R. 2 были открыты больше года назад — еще в июне 2021 года проект стал доступен для предварительной покупки в 3 версиях.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в официальном канале Discord дали разъяснение, почему нельзя сделать предзаказ игры на приставках Xbox. Они отметили, что при отсутствии точной даты релиза игры Microsoft запрещает разработчикам и издателям открывать предзаказы. Поэтому, купить S.T.A.L.K.E.R. 2 в Microsoft Store для Xbox нельзя, тогда как в магазинах для PC (Steam, Epic Games, GOG) проект доступен для покупки. Ситуация с предзаказами для Xbox исправится, когда создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 определятся с датой выхода игры.

Напомним, сразу после релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 добавят в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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