Студия 343 Industries подтвердила, что мир Halo Infinite должен был быть больше и разнообразнее
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Студия 343 Industries подтвердила, что мир Halo Infinite должен был быть больше и разнообразнее

Студия 343 Industries подтвердила, что мир Halo Infinite должен был быть больше и разнообразнее


Уже прошел практически год с момента релиза Halo Infinite, а студия 343 Industries еще работает над тем, что многие ожидали увидеть на релизе, включая кооперативную кампанию и режим Forge. На данный момент нет конкретных подтверждений, что для Halo Infinite будут выходить сюжетные DLC, хотя игроки и отмечают, что на сайте 343 Industries за последнее время было открыто немало вакансий, в части из которых прямо указывается, что нужно будет вести работу над «сюжетной кампанией».

Похоже, что идей, куда можно развить мир Halo Infinite, у студии 343 Industries предостаточно. Это подтвердил в рамках выпуска подкаста Academy of Interactive Arts & Sciences Джозеф Стейтен, один из руководителей разработки Halo Infinite и серии Halo в целом. Стейтен вернулся в 2020 году в команду 343 Industries, и именно он отвечал за то, в каком виде выйдет сюжетная кампания Halo Infinite. В подкасте Стейтен рассказал, что из игры пришлось достаточную часть вырезать, чтобы уложиться с релизом в сроки и выпустить продукт высокого качества:

Что касается открытого мира, мы вырезали не так много, но если взглянуть на самые начальные планы, то в этом плане были значительные сокращения. Мы знали, что должны выпустить качественную игру, поэтому амбиции пришлось скорректировать.

Стейтен отметил и разнообразие мира в Halo Infinite, намекнув, что игроков должно было ждать больше биомов, которые существенно друг от друга отличаются.


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Напомним, после релиза Halo Infinite известный журналист Джейсон Шрайер опубликовал материал, где рассказал, что из игры вырезали больше половины контента. Предполагается, что часть этих материалов могут стать в будущем DLC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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