Тигран Кеосаян возмущен тем, что Иван Ургант снова начал работать
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Тигран Кеосаян возмущен тем, что Иван Ургант снова начал работать

Тигран Кеосаян возмущен тем, что Иван Ургант снова начал работать
Иван Ургант тихой сапой приступил к работе, что возмутило ведущего Тиграна Кеосаяна. Телеведущий активно поддерживает специальную военную операцию и хейтит тех, кто по каким-либо причинам высказался против или не определился. В частности, ему не нравится поведение Ивана Урганта. Многие известные телеведущие удивились том, что в первые дни специальной военной операции по защите Донбасса Иван Ургант выступил против. Публично он не высказывался, лишь в социальных сетях опубликовал странный пост, который ему никак не могут простить патриоты. После этого он ненадолго уехал из страны — многие подумали, что получать гражданство — но затем вернулся и стал работать. Заступиться за него пришлось Дмитрию Пескову, хотя даже это не помогло. Периодически на звезду «Вечернего Урганта» набрасывается то Михаил Шаханазаров, то Владимир Соловьев, теперь вот и Тигран Кеосаян.
«Светлана Лобода поддерживает Украину. И сразу кажется, что все те, кто ее любил, тоже за нее. Иван Ургант свинтил, виновато молчал, сначала написал «нет войне», теперь снова начинает работать. Создается ощущение, что все те, кто любят Ваню, тоже против специальной военной операции. Это вранье. Существуют опросы, где четко говорится, что от 76 до 82% поддерживают», — авторитетно сказал Кеосаян. Действительно, по последним данным россияне сплотились и полностью поддерживают мнение лидера, а также действия наших солдат, отстаивающих честь родины перед врагом. Что же касается Урганта, то Тигран был удивлен тому, как поступил ведущий Первого канала. К нему он добавил и других звезд, которые ведут странную политику. «Вы боитесь расписаться в этом, вам проще потерять родину. Вы же нафиг не нужны в Израиле, в Швейцарии и всем. У вас нет даже такого кругозора, чтобы вы минимально проанализировали ситуацию после 24 февраля. Со всеми банками, со всеми либеральными институтами, олигархами, которые вам выдавали деньги за «Гражданина поэта», или Вань, за твое ведение», — подчеркнул Кеосаян в эфире YouTube-канала. Отметим, что последние пять месяцев шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир. Были слухи, что его закрыли, но руководство канала опровергло это. По слухам, проект вернется в эфир осенью.
# Шоу-бизнес Кеосаян Тигран
По материалам: z-aya

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