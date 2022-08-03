У российских властей возникли проблемы из-за засекречивания данных
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У российских властей возникли проблемы из-за засекречивания данных

У российских властей возникли проблемы из-за засекречивания данных«Ъ»: закрытие данных о части закупок госкомпаний лишило мониторинг Минфина релевантности

Засекречивание данных о части закупок госкомпаний из-за санкций сильно исказило статистику по ним — теперь всех сведений не видит даже Минфин. О возникших проблемах у российских властей узнал «Коммерсантъ».

Из опубликованного ранее Минфином мониторинга закупок за первое полугодие следует, что у госкомпаний их объем рухнул более чем вдвое. На самом же деле данные о половине таких закупок оказались временно невидимы для государства, поясняет издание. Фактически закрытие данных лишило мониторинг Минфина релевантности, отмечет «Ъ».

В ведомстве пообещали исправить ситуацию и вернуть эти сведения в закрытый контур системы мониторинга — но только с апреля 2023 года.

Ранее Минфин разработал проект постановления, уточняющий перечень компаний, которые могут засекретить часть своих данных. Сейчас предприятиям, против которых введены или могут быть введены санкции, разрешено публично не публиковать информацию в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и информресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО). Ведомство опасается, что без четкого механизма определения таких юрлиц это может нарушить «принцип открытости и достоверности».

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий засекретить данные о золотовалютных резервах страны, а Минфин скрыл данные по бюджетной отчетности.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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