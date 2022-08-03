Ущерб Ozon от пожара на складе оценили в миллиарды рублей

Вадим Карасев

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб Ozon от пожара на складе в 10 млрд рублей

Ущерб Ozon от пожара на складе в подмосковной Истре оценивается в 10 миллиардов рублей, заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс в разговоре с РБК.

«Очевидно, что это один из крупнейших убытков за последнее время, общий ущерб даже по предварительным данным можно оценить в сумму свыше 10 миллиардов рублей, компании уже приступили к оценке и работе с клиентами», — сказал Юргенс. Он добавил, что здание склада и его содержимое застраховано в страховых компаниях-членах ВСС на сумму 17 миллиардов рублей.

Другой источник издания на рынке страхования рассказал, что здание застраховано в «АльфаСтраховании», а содержимое — в «Ингосстрахе». Представители «Альфастрахования» подтвердили, что здание застраховано на 6 миллиардов рублей.

Склад находится в деревне Петровское возле Новорижского шоссе. Возгорание началось днем 3 августа, в качестве единственной версии пожара рассматривается поджог. Из здания эвакуировали более 1000 человек. На данный момент известно об 11 пострадавших, один погиб, двоих госпитализировали.

По словам одного из сотрудников склада, огонь уничтожил «миллионы тонн товара». Представители Ozon подчеркнули, что сотрудничающие с ретейлером продавцы и покупатели получат компенсации за утраченные товары.