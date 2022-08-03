В Chainalysis оценили ущерб от взломов кроссчейн-протоколов с начала года в $2 млрд

Объем похищенных средств в результате 13 атак на кроссчейн-протоколы с начала года достиг $2 млрд. Такие оценки привели аналитики Chainalysis.

Following last night's exploit of the Nomad Bridge, an estimated $2B has been stolen from cross-chain bridges so far in 2022. Read our blog to learn what makes these protocols vulnerable and what the industry can do about it. https://t.co/WLo62H6NFe pic.twitter.com/CZRnqrPikh — Chainalysis (@chainalysis) August 2, 2022

Доля атак на мосты составила 69% от объема всех похищенных злоумышленниками средств в 2022 году.

Последним подобным эпизодом стал взлом 2 августа протокола Nomad в экосистеме Evmos.

«По мере увеличения переданной стоимости через кроссчейн-протоколы растет их привлекательность в глазах хакеров. Это представляет собой серьезную угрозу для укрепления доверия к технологии блокчейн», — сообщили эксперты.

Аналитики отметили, что участие в этом принимают и связанные с Северной Кореей группы. В результате им удалось получить контроль над активами стоимостью $1 млрд, в том числе в результате атак на мосты.

Специалисты подчеркнули, что проектирование кроссчейн-протоколов по-прежнему остается нерешенной технической проблемой. По их мнению, ее решением может стать только чрезвычайно строгий аудит кода. Это позволит со временем создать библиотеку надежных и безопасных смарт-контрактов, которые станут шаблонами для других разработчиков.

Ранее Chainalysis запустила горячую линию для жертв криптовалютных преступлений.

Напомним, в июне взломали связанный с блокчейном Harmony кроссчейн-протокол Horizon. Ущерб составил около $100 млн.

Основатель Ethereum Виталик Бутерин ранее заявил, что настроен «пессимистично» в отношении мостов. По его мнению, последние уязвимы для атак типа 51%.

Подробнее о том, что такое кроссчейн-мосты, читайте в образовательных карточках ForkLog.

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