В Chainalysis оценили ущерб от взломов кроссчейн-протоколов с начала года в $2 млрд 
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В Chainalysis оценили ущерб от взломов кроссчейн-протоколов с начала года в $2 млрд 

В Chainalysis оценили ущерб от взломов кроссчейн-протоколов с начала года в $2 млрд 

В Chainalysis оценили ущерб от взломов кроссчейн-протоколов с начала года в $2 млрд 


Объем похищенных средств в результате 13 атак на кроссчейн-протоколы с начала года достиг $2 млрд. Такие оценки привели аналитики Chainalysis.



Доля атак на мосты составила 69% от объема всех похищенных злоумышленниками средств в 2022 году.


Последним подобным эпизодом стал взлом 2 августа протокола Nomad в экосистеме Evmos.


«По мере увеличения переданной стоимости через кроссчейн-протоколы растет их привлекательность в глазах хакеров. Это представляет собой серьезную угрозу для укрепления доверия к технологии блокчейн», — сообщили эксперты.


Аналитики отметили, что участие в этом принимают и связанные с Северной Кореей группы. В результате им удалось получить контроль над активами стоимостью $1 млрд, в том числе в результате атак на мосты.


Специалисты подчеркнули, что проектирование кроссчейн-протоколов по-прежнему остается нерешенной технической проблемой. По их мнению, ее решением может стать только чрезвычайно строгий аудит кода. Это позволит со временем создать библиотеку надежных и безопасных смарт-контрактов, которые станут шаблонами для других разработчиков.


Ранее Chainalysis запустила горячую линию для жертв криптовалютных преступлений. 


Напомним, в июне взломали связанный с блокчейном Harmony кроссчейн-протокол Horizon. Ущерб составил около $100 млн.


Основатель Ethereum Виталик Бутерин ранее заявил, что настроен «пессимистично» в отношении мостов. По его мнению, последние уязвимы для атак типа 51%.


Подробнее о том, что такое кроссчейн-мосты, читайте в образовательных карточках ForkLog.


Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

# Экономика chainalysis, взломы, кроссчейн, протоколы, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

В ООН назвали число прибывших в Европу украинских беженцев
В ООН назвали число прибывших в Европу украинских беженцев
Стало известно о локализации пожара на подмосковном складе Ozon
Стало известно о локализации пожара на подмосковном складе Ozon
В Chainalysis оценили ущерб от взломов кроссчейн-протоколов с начала года в $2 млрд 
В Chainalysis оценили ущерб от взломов кроссчейн-протоколов с начала
Депутат Госдумы Дьяконова проверила строительство нового моста в Липецкой области
Депутат Госдумы Дьяконова проверила строительство нового моста в
Левински попросила Бейонсе изменить песню c упоминанием ее романа с Клинтоном
Левински попросила Бейонсе изменить песню c упоминанием ее романа с
Двое пьяных жителей Иркутской области избили начальника поезда Омск — Владивосток
Двое пьяных жителей Иркутской области избили начальника поезда Омск —
Бывший главный редактор Baza рассказал об отъезде из России
Бывший главный редактор Baza рассказал об отъезде из России
Digital Foundry сравнили Next-gen шутер Bright Memory Infinite на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry сравнили Next-gen шутер Bright Memory Infinite на
Заболевания, из-за которых нельзя сбросить вес даже на строгой диете и с физическими нагрузками
Заболевания, из-за которых нельзя сбросить вес даже на строгой диете
Белый: «Спасибо тем, кто пишет гадости, вы не даете мне воспарить в ореоле собственной значимости»
Белый: «Спасибо тем, кто пишет гадости, вы не даете мне воспарить в
Россия нашла новый способ тайно продавать нефть западным странам
Россия нашла новый способ тайно продавать нефть западным странам
Как себя сейчас чувствует Анатолий Чубайс
Как себя сейчас чувствует Анатолий Чубайс

Топ на сегодня

Трейдер рассказал о взаимосвязи биткоина с индексом S&P 500
Трейдер рассказал о взаимосвязи биткоина с индексом S&P 500
Финляндия отказалась строить железные дороги по европейским стандартам
Финляндия отказалась строить железные дороги по европейским стандартам
Константин Богомолов рассказал о русофобии за границей
Константин Богомолов рассказал о русофобии за границей
На телеканале «Россия 1» показали кадры порнофильма с актером из GachiMuchi
На телеканале «Россия 1» показали кадры порнофильма с актером из
Следствие попросило перевести ректора Шанинки Зуева под домашний арест
Следствие попросило перевести ректора Шанинки Зуева под домашний арест

Еще по теме

Chainalysіs: в 2021 году хакеры из КНДР похитили $400 млн в криптовалютах
Chainalysis запустила горячую линию для жертв криптовалютных преступлений
Chainalysis назвала основных пользователей биткоин-миксеров в 2022 году
Chainalysis добавит поддержку Lightning Network