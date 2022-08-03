В Fallout 4 на Xbox с помощью модов добавили рабочие лестницы

Вадим Карасев





Модификации от пользователей позволяют существенно расширить возможности игр. На приставках Xbox не так много проектов, которые поддерживают пользовательские модификации, но Fallout 4 имеет такую функциональность. В сети обратили внимание на модификацию под названием Climbable Ladders For Settlements, которая стала доступна на приставках Xbox и PC.

Как можно понять, модификация Climbable Ladders For Settlements для Fallout 4 добавляет в игру полноценные рабочие лестницы, по которым можно перемещаться. По ним можно перемещаться без использования скриптов, просто с помощью анимации. Пользоваться лестницами может не только главный герой, но и его напарники.

Модификация добавляет в Fallour 4 три вида лестниц:

Обычные лестницы высотой в один этаж.Высокие лестницы высотой в два этажа.Складские лестницы также имеют высоту в два этажа, но они немного выше.

Есть и несколько материалов на выбор, лестницы можно сделать из металла или дерева.

Прямые ссылки на модификацию с лестницами в Fallout 4 на Xbox и PC.