В Германии простились с Русланой Писанкой

Руслана Писанка, умершая 19 июля, боролась с агрессивной формой рака. О болезни артистки знали лишь родные. Сегодня с артисткой простились в Германии, где она проходила лечение.

Траурное мероприятие проходило в Кайзерслаутерне возле церкви городского кладбища. Проводить в последний путь артистку пришли лишь самые близкие. Отметим, что кремировали Руслану еще 21 июля.

Вдовец напомнил, что в Германии Писанку не похоронят. «Руслану на Крещение зовут Руфина. У кого будет возможность, поставьте свечку. Всем спасибо... Друзья, просто напоминаю... Это не похороны в Германии, это прощание здесь, в месте, где она вынуждена была дожить последние дни. Похороны пройдут в Киеве, когда я смогу вернуть ее домой... Точная дата на более позднем этапе», — обращался он.

«Игорь (муж Писанки — прим. ред.) прибит этим всем, плачет, ему слезы мешают говорить, ведь он занимается и погребением, и документами. В ближайшее время он увезет прах Русланочки в Киев. Сейчас решаем вопрос захоронения на Байковом», — рассказывала актриса Ольга Сумская.

Когда состоится церемония на Украине — неизвестно. Супруг телеведущей делает все, чтобы поскорее похоронить Писанку в родной стране. «Друзья, с документами все прояснилось, позже сообщу дату прощания. Не волнуйтесь те, кто думает, что я забыл — все помню. Спасибо, обнимаю», — писал на днях Игорь Исаков в соцсетях.

Разумеется, муж Русланы проживает не самое лучшее время. При этом Исаков старается не падать духом и улыбаться ради умершей супруги. «Мое состояние сейчас опишу синонимами: раздавлен, сломлен, уничтожен. Знаю, что моей жене это никогда бы не понравилось, поэтому пытаюсь понемногу начать отпускать. Пытаюсь понять смысл ее любимой поговорки «жизнь прекрасна, — делился эмоциями Игорь. — Спасибо, что разделили со мной эту боль. Я точно знаю, что Бог заберет Русю к себе, потому что она того стоит».