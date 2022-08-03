В Иркутске возобновили строительство школы на Багратиона
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В Иркутске возобновили строительство школы на Багратиона

В Иркутске возобновили строительство школы на Багратиона

В Иркутске подрядчик возобновил строительство школы на улице Багратиона в Свердловском районе. Учебное заведение рассчитано на 1275 мест. В здании из восьми трехэтажных блоков предполагают разместить 51 класс. Учебный процесс планируют проводить в одну смену, сообщает пресс-служба администрации города.

Школу на Багратиона начали строить в 2021 году. Но тогда при обустройстве котлована возникла проблема: уровень грунтовых вод был значительно выше предусмотренного проектом. Исследование грунта проводилось в ходе разработки проектно-сметной документации и прохождения экспертиз в 2018 году. Из-за увеличения сброса воды на Ангаре и подъема грунтовых вод летом 2021 года возникла необходимость пересмотреть технологический процесс обустройства фундамента. По поручению главы города проектно-сметную документацию доработали. Сейчас она получила положительное заключение государственной экспертизы. Все технические вопросы, сдерживающие строительство, решены. Школу планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году.

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По материалам: irk

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