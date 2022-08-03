В Иркутской области стартует социальная кампания по безопасности дорожного движения
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В Иркутской области стартует социальная кампания по безопасности дорожного движения

В Иркутской области стартует социальная кампания по безопасности дорожного движения

В Иркутской области стартует региональный этап всероссийской социальной кампании «Расставь приоритеты». Мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения на перекрестках. Об этом журналистам сообщили на пресс-конференции 3 августа. Организаторы масштабной акции — управление ГИБДД МВД России по Иркутской области и областное правительство.

Кампания проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Ее основная идея — развивать безопасное дорожное пространство. Каждый участник дорожного движения должен знать и соблюдать правила приоритетности движения на перекрестке: только в 2021 году в регионе произошло 355 ДТП из-за нарушений правил проезда перекрестков. Погибли 12 человек. О простых правилах организаторы хотят напомнить всем участникам дорожного движения.

Внимание уделят работе с детьми. Им покажут видеоспектакли и фильмы, проведут флешмобы, командные игры и различные конкурсы, расскажут о безопасности дорожного движения на лекциях.


Организаторы запланировали 130 мероприятий. Семинары, тренинги, консультации, игры будут проводить в автошколах, детских лагерях, парках, торговых центрах и в образовательных организациях. Акции пройдут также на АЗС, остановках общественного транспорта и на транспортных предприятиях.

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По материалам: irk

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