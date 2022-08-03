В НАТО заявили о готовности вмешаться в ситуацию вокруг Косово
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В НАТО заявили о готовности вмешаться в ситуацию вокруг Косово

В НАТО заявили о готовности вмешаться в ситуацию вокруг КосовоГенсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс готов вмешаться в ситуацию вокруг Косово

Североатлантический альянс готов вмешаться в ситуацию вокруг Косово, если стабильность в регионе будет поставлена под угрозу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По словам генсека, Международные силы безопасности в Косове (КФОР), действующие под эгидой НАТО, готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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