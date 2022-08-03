В Нижнем Тагиле выкупили тираж "Назови меня своим именем" и другие книги с "ЛГБТ-пропагандой": сжигать не будут, но передали в РПЦ
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В Нижнем Тагиле выкупили тираж "Назови меня своим именем" и другие книги с "ЛГБТ-пропагандой": сжигать не будут, но передали в РПЦ

В Нижнем Тагиле выкупили тираж "Назови меня своим именем" и другие книги с "ЛГБТ-пропагандой": сжигать не будут, но передали в РПЦ

В Нижнем Тагиле члены партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" выкупили из магазинов "Читай-город" оставшиеся экземпляры книг, где, по их мнению, содержится "ЛГБТ-пропаганда". Речь идет о книгах Андре Асимана "Назови меня своим именем" и "Гарвардская площадь", "В конце они оба умрут" Адама Сильверы, "Лиа: жизнь не по нотам" Бекки Алберталли и других. Все они имеют возрастной ценз "18+".

Наиболее известна широкой публике из этого списка первая книга — роман "Назови меня своим именем" был экранизирован, главные роли в фильме сыграли Тимоти Шаламе и Арми Хаммер. В центре сюжета книги — романтические отношения между 17-летним Элио и 24-летним аспирантом Оливером, который приезжает на лето на стажировку к его отцу.


Обложка книги "Назови меня своим именем"


Арми Хаммер и Тимоти Шаламе в фильме "Назови меня своим именем"


По словам представителя местного отделения партии Александра Соловьева, книги были выкуплены на личные средства членов партии по просьбе местной епархии РПЦ. В сети появилась информация, что книги могут быть уничтожены, например, сожжены, но, как говорит Соловьев, решение еще не принято.

Пока книги переданы в Нижнетагильскую епархию, представители которой проведут экспертизу книг на "наличие ЛГБТ-пропаганды и отсутствие ценностей, продвигаемых церковью". По словам Соловьева, речи о сожжении книг не идет — о том, что с ними делать, будут решать после "анализа от РПЦ".

До этого местные активисты также требовали у магазина убрать данные книги с прилавков и призывали бойкотировать книжный. Члены партии также обращались в прокуратуру, чтобы "была дана оценка содержания этих книг", однако ответа от надзорных органов они пока так и не получили.

Изначальный тираж книг составлял порядка пяти тысяч экземпляров. Члены партии скупили несколько сотен экземпляров, чтобы "их не распространяли". По мнению Соловьева, несмотря на маркировку, дети все равно могут прочитать аннотацию и узнать, о чем эти книги.




Новость прокомментировала эксперт "Центра защиты прав граждан" по вопросам семьи, материнства и детства Евгения Михайлиди.

Мы не оцениваем психологическое заболевание этих людей, мы говорим о недопустимости пропаганды ЛГБТ. Книги лежат в открытом доступе, на них нет возрастных ограничений. Считаем это пропагандой в чистом виде, а значит, мы любыми способами должны защитить наших детей. Объем распространенной литературы, конечно, ужасает,

— цитирует ее портал "Реальный Тагил".

Обсуждают поступок членов партии и в телеграме.

Члены партии, название которой никто не может выговорить, поэтому по старой памяти называют "Справедливой Россией", раскупили тираж книги "Назови меня своим именем". Сами они для прикрытия говорят, что купили, чтобы сжечь, но мы-то все понимаем. Читайте, ребята, читайте, книжка хорошая, а фильм еще лучше,

— написал Егор Михайлов в своем канале "Литература и жизнь".

В середине июля в Госдуму внесли законопроект, который предлагает полностью запретить "популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений".


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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