В России резко снизился спрос на новых сотрудников
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В России резко снизился спрос на новых сотрудников

В России резко снизился спрос на новых сотрудников«Известия»: в России летом спрос на новых сотрудников резко снизился на 15 процентов

В России этим летом спрос на новых сотрудников снизился на 15 процентов (или на 300 тысяч человек), до 1,8 миллиона. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад ЦБ «О денежно-кредитной политике».

Отмечается, что в июне 2022 года потребность работодателей в сотрудниках сократилась на 15,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. До этого резкое сокращение (на 20,1процента) наблюдалось в разгар первой волны коронавирусной инфекции в мае 2020 года. Тогда спрос на работников в стране снизился до 1,3 миллиона человек.

«Текущая нисходящая динамика темпов роста к предыдущему году во многом связана с эффектом базы — в 2021 году по мере восстановления экономики после пандемии работодатели предъявляли повышенный спрос на труд», — сообщили в Центробанке.

По данным Банка России, нисходящая динамика в ближайшие месяцы может сохраниться. Уточняется, что сокращение занятости в той или иной форме ожидают 5 процентов предприятий в России.

Главный эксперт HeadHunter по рынку труда Наталья Данина сообщила, что за июль текущего года спрос на персонал в стране сократился на 15 процентов в годовом выражении, но при этом вырос на 3 процента по сравнению с июнем.

Ранее портал «Работа.ру» выяснил, что в среднем россияне хотели бы получать зарплату в размере 169 тысяч рублей. При этом каждый третий участник опроса считает, что помочь в этом может только удача, а каждый четвертый говорит о необходимости нескольких работ.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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