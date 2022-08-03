В сериале «Доктор Кто» появится первый темнокожий Доктор-гей

Вадим Карасев

Темнокожий актер Шути Гатва сыграет Доктора-гея в сериале «Доктор Кто»

Темнокожий актер Шути Гатва появится в сериале «Доктор Кто» в образе Доктора-гея. Об этом рассказал исполнитель роли «величайшего злодея» Нил Патрик Харрис в интервью Variety.

Харрис подчеркнул, что Гатва станет первым Доктором-геем в сериале. О том, что 29-летний Шути сыграет главную роль в шоу, стало известно в мае.

«Мне довелось познакомиться и немного пообщаться с ним [Шути Гатвой], он великолепен. Он будет первым Доктором-геем — очень крутым и более сексуальным», — заявил Харрис.

Гатва известен по роли Эрика Эфьонга в сериале «Половое воспитание». Актер появится в роли Доктора в спецэпизоде, посвященному 60-летию шоу. Премьера нового сезона запланирована на 2023 год. Шоураннером проекта выступит Расселл Т. Дэвис.

Ранее сообщалось о том, что в новых сезонах сериала «Доктор Кто» появится трансгендерная актриса Ясмин Финни.