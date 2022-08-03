В Совфеде поддержали запрет для чиновников владеть имуществом в странах НАТО

Вадим Карасев

Сенатор Ковитиди заявила о поддержке запрета чиновникам владеть имуществом в странах НАТО

Законопроект, который запрещает чиновникам и парламентариям владеть недвижимостью в странах НАТО, поддержали в Совфеде. Об этом РИА Новости заявила сенатор Ольга Ковитиди.

«Внесенный в Госдуму законопроект отвечает интересам национальной безопасности России», — сказала она, добавив, что документ понятен людям, является своевременным, а также логичным шагом в развитии политики в рамках системной суверенизации государственной власти и управления в России.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов представил инициативу, которая запретит чиновникам и парламентариям, а также их семьям иметь недвижимость на территории государств — членов НАТО и стран — кандидатов на вступление в блок. Речь идет о президенте, парламентариях, председателе правительства и федеральных министрах, отдельных представителях Счетной палаты, Центробанка, силовых органов и судов, других высокопоставленных должностных лиц, а также их супругах и несовершеннолетних детях.