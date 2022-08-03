В США призвали адаптировать патентное законодательство для ИИ
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В США призвали адаптировать патентное законодательство для ИИ

В США призвали адаптировать патентное законодательство для ИИ


Представители бизнеса и интеллектуальной собственности в США призвали переписать патентные законы, чтобы признать современные ИИ-технологии. Об этом пишет The Register.


Торговая палата США провела ряд слушаний, на которых эксперты из научных кругов, промышленности и правительства подняли вопросы, мешающие разработке современных моделей ИИ. Среди них — патентоспособность алгоритмов и необходимость предоставления системам авторских прав на изобретения, созданные машинами.


По словам участников слушаний, существующее законодательство об интеллектуальной собственности практически не менялось с момента принятия в 1793 году. Несмотря на широкую категорию изобретений, поддающихся патентованию, регистрация моделей машинного обучения все еще затруднена, считают эксперты.


В качестве примера они привели сложности с воспроизводимостью и ограниченность доступа к тренировочным данным. Из-за этого патентные регистраторы могут отклонять заявки, если посчитают, что текст сбивает с толку или не поддается интерпретации.


Эксперты настаивают на необходимости внесения изменений в закон, чтобы системы машинного обучения могли быть признаны новыми изобретениями.


«Патентный код, который [наши основатели] внедрили, был фантастическим, однако они не ожидали обработки ДНК, искусственного интеллекта, криптографии, программирования и всех современных технологий», — заявил бывший директор Бюро авторского права США (USPTO) Андрей Янку.


По его словам, модернизация патентного законодательства необходима для коммерциализации алгоритмов и ускорения инноваций.


«Это абсолютно необходимо, и это вопрос непосредственной национальной безопасности», — считает Янку.


Также участники дискуссии отметили лидерство Китая в количестве патентных заявок на системы искусственного интеллекта в 2019 и 2020 годах.


Большинство экспертов согласились, что интеллектуальные права на ИИ-модели необходимо регистрировать. Однако вопрос о том, следует ли предоставлять авторство или права собственности машинам, производящим технологии, остается спорным.


Напомним, в феврале USPTO отклонило заявку на регистрацию интеллектуальной собственности объекта искусства, созданного алгоритмом машинного обучения.


В июне изобретатель потребовал через суд запатентовать картину, сгенерированную ИИ-моделью.


В том же месяце австралийские исследователи призвали мировое сообщество законодательно признать авторское право за алгоритмами.



# Экономика искусственный интеллект, патенты, сша, новости
По материалам: ForkLog

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