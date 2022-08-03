Валерий Тодоровский ушел с головой в новый проект Паулины Андреевой после смерти жены
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Валерий Тодоровский ушел с головой в новый проект Паулины Андреевой после смерти жены

Валерий Тодоровский ушел с головой в новый проект Паулины Андреевой после смерти жены

10 февраля в США скончалась супруга Валерия Тодоровского Евгения Брик. Режиссер взял паузу и не работал все это время, но недавно приступил к съемкам сериала вместе с Федором Бондарчуком по сценарию Паулины Андреевой.


Драмеди «Актрисы» снимают в Москве — режиссером-постановщиком сериала выступил Федор Бондарчук. Шоураннерами стали Паулина Андреева и Алексей Киселев. По плану будет создано 10 серий, которые зрители смогут посмотреть уже на «Кинопоиске» в 2023 году.

Состав у «Актрис» поистине звездный — главные роли исполняют Светлана Ходченков, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук и Алексей Макаров. Локации выбраны самые разные — будет много видов Москвы, а недавно съемки прошли в МХТ имени Чехова.

По словам создателей, их сериал не очередная мыльная опера, а современный взгляд на актеров, выходящих на сцену. Мы увидим их страхи, желания и цели. «Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем», — сообщают продюсеры.

Все серии поделят на три акта — между ними пройдет три года, поэтому зрителям выдастся шанс проследить судьбы героев во времени.

«Актеру играть актера — наверное, одна из самых сложных задач, которая только может быть в карьере, куда проще спрятаться за далекий от тебя образ и жить в нем. Здесь же я чувствую, что даю героине многое от себя, и мне от этого даже страшно. В этом есть своя сложность, но и работать над характером героини вдвойне интереснее», — призналась Светлана Ходченкова.

Алексей Макаров признался, что сразу проникся сценарием, ведь вся его жизнь связана с актерством, а Елена Николаева добавила, что Паулина Андреева написала интересный сценарий о том, в чем хорошо разбирается сама.






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# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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