Вера Брежнева пытается бороться с депрессией
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вера Брежнева пытается бороться с депрессией

Вера Брежнева пытается бороться с депрессией
Певица Вера Брежнева призналась, что у нее сейчас не самые легкие времена. Артистка и Константин Меладзе тайно поженились в 2015-ом. Несмотря на многочисленные проклятья со стороны злопыхателей, все эти годы пара демонстрировала идиллию. Однако в конце июля в СМИ неожиданно заговорили об их разводе. Звездные супруги пока не подтверждают распространившуюся информацию. Брежнева же ограничивается лишь пространными публикациями в личном блоге. Сегодня она написала: «Иногда случаются яркие приступы жажды жить, желания жить уже с новым опытом, данными, знаниями, новыми смыслами. Иногда чувства вырываются изнутри».
40-летняя певица призналась, что уже несколько месяцев потеряла чувствует себя опустошенной. По словам артистки, вернуть прежний оптимизм ей помогли поклонники. «И вот, сначала реже, сейчас все чаще ко мне возвращается это ресурсное для меня состояние. Вчера ночью, благодаря вашим теплым словам под моим фото, благодаря поддержке, у меня впервые появилось вдохновение. И я написала первую рифму», — поделилась блондинка в соцсети. Слухи о расставании пары усилились, когда оказалось, что вместе с Константином в Италию отправилась его бывшего супруга Яна Сумм. Пара прожила в браке почти 20 лет, 10 из которых композитор скрывал интрижку с Верой. Измена мужа стала для Яны большим потрясением. Вместе они растили троих детей.
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

Последние новости

35% россиян по результатам опроса ВЦИОМ уверены, что Солнце вращается вокруг Земли
35% россиян по результатам опроса ВЦИОМ уверены, что Солнце вращается
Объявление в парке напугало пользователей сети
Объявление в парке напугало пользователей сети
По мнению Адеева, Анна Самонина очень опасная женщина
По мнению Адеева, Анна Самонина очень опасная женщина
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Лошади
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Лошади
Вера Брежнева пытается бороться с депрессией
Вера Брежнева пытается бороться с депрессией
Лариса Андерсен рассказала, когда лучше сходить в салон красоты
Лариса Андерсен рассказала, когда лучше сходить в салон красоты
Константин Богомолов рассказал о русофобии за границей
Константин Богомолов рассказал о русофобии за границей
Знаменитости и их дети примерно в одном возрасте (11 фото)
Знаменитости и их дети примерно в одном возрасте (11 фото)
Когда и как правильно пасынковать томаты в августе 2022 года, благоприятные дни для всех видов садовых и дачных работ
Когда и как правильно пасынковать томаты в августе 2022 года,
Валерий Тодоровский ушел с головой в новый проект Паулины Андреевой после смерти жены
Валерий Тодоровский ушел с головой в новый проект Паулины Андреевой
Разработка Scorn на финальной стадии, игра выйдет 21 октября на Xbox Series X | S
Разработка Scorn на финальной стадии, игра выйдет 21 октября на Xbox
За полетом Пелоси на Тайвань следило рекордное число людей
За полетом Пелоси на Тайвань следило рекордное число людей

Топ на сегодня

В Иркутской области действует два лесных пожара
В Иркутской области действует два лесных пожара
Суд обязал любовницу мужчины выплатить его жене сумму, которую тот потратил на нее
Суд обязал любовницу мужчины выплатить его жене сумму, которую тот
Брежнева ответила на слухи о разводе
Брежнева ответила на слухи о разводе
О новых видах преступлений в Сети расскажут в школах, вузах и в Телеграм
О новых видах преступлений в Сети расскажут в школах, вузах и в
Елена Веснина отмечает 36-летие: теннисистка, которая круто владела ракеткой и мячиками (15 фото)
Елена Веснина отмечает 36-летие: теннисистка, которая круто владела

Еще по теме

Вера Брежнева призналась, что во всем слушается мужа
Вера Брежнева предпочитает загорать топлес (фото)
Вера Брежнева продемонстрировала свои формы в золотом платье (ФОТО)
Вера Брежнева призналась, что ее больше не волнуют морщины и седина