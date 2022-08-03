Вера Брежнева пытается бороться с депрессией

Певица Вера Брежнева призналась, что у нее сейчас не самые легкие времена. Артистка и Константин Меладзе тайно поженились в 2015-ом. Несмотря на многочисленные проклятья со стороны злопыхателей, все эти годы пара демонстрировала идиллию. Однако в конце июля в СМИ неожиданно заговорили об их разводе. Звездные супруги пока не подтверждают распространившуюся информацию. Брежнева же ограничивается лишь пространными публикациями в личном блоге. Сегодня она написала: «Иногда случаются яркие приступы жажды жить, желания жить уже с новым опытом, данными, знаниями, новыми смыслами. Иногда чувства вырываются изнутри».40-летняя певица призналась, что уже несколько месяцев потеряла чувствует себя опустошенной. По словам артистки, вернуть прежний оптимизм ей помогли поклонники. «И вот, сначала реже, сейчас все чаще ко мне возвращается это ресурсное для меня состояние. Вчера ночью, благодаря вашим теплым словам под моим фото, благодаря поддержке, у меня впервые появилось вдохновение. И я написала первую рифму», — поделилась блондинка в соцсети. Слухи о расставании пары усилились, когда оказалось, что вместе с Константином в Италию отправилась его бывшего супруга Яна Сумм. Пара прожила в браке почти 20 лет, 10 из которых композитор скрывал интрижку с Верой. Измена мужа стала для Яны большим потрясением. Вместе они растили троих детей.