Владимир Соловьев признался, почему купил недвижимость за рубежом
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Владимир Соловьев признался, почему купил недвижимость за рубежом

Владимир Соловьев признался, почему купил недвижимость за рубежом
Ведущий Владимир Соловьев раскрыл секрет зарубежной покупки. Известно, что у телеведущего имеется недвижимость в Италии. Сейчас итальянские власти решили наложить на нее арест. Соловьев никогда не скрывал того, что купил жилье за рубежом, и весьма логично объяснил этот поступок. По словам ведущего, он сделал это в целях… экономии. А еще — потому что ему не нравится российское черноморское побережье.
«Я был последний раз в Крыму в 82-м году. И мне там не понравилось. Я и в Сочи был, мне и там не понравилось. Да, я купил дом в Италии. И что? Если бы я летал и платил за проживание в гостинице — это нормально. А если я посчитал, что дешевле купить дом», — приводит издание «РИА ФАН» слова Соловьева, сказанные им в беседе с Тиной Канделаки.
# Шоу-бизнес Соловьев Владимир
По материалам: z-aya

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