Владимир Соловьев признался, почему купил недвижимость за рубежом

Ведущий Владимир Соловьев раскрыл секрет зарубежной покупки. Известно, что у телеведущего имеется недвижимость в Италии. Сейчас итальянские власти решили наложить на нее арест. Соловьев никогда не скрывал того, что купил жилье за рубежом, и весьма логично объяснил этот поступок. По словам ведущего, он сделал это в целях… экономии. А еще — потому что ему не нравится российское черноморское побережье.«Я был последний раз в Крыму в 82-м году. И мне там не понравилось. Я и в Сочи был, мне и там не понравилось. Да, я купил дом в Италии. И что? Если бы я летал и платил за проживание в гостинице — это нормально. А если я посчитал, что дешевле купить дом», — приводит издание «РИА ФАН» слова Соловьева, сказанные им в беседе с Тиной Канделаки.