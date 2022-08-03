Власти Иркутска начнут реализацию проекта по обустройству туристического центра в 2023 году

Субсидию размером 206,4 миллиона рублей, которую Иркутск получит за победу в конкурсе Ростуризма по обустройству туристических центров городов, направят на создание комфортного туристического пространства. Власти планируют обустроить смотровые площадки и фотозоны на Нижней набережной и обновить туристическую навигацию в центре города, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

В перечень Ростуризма областной центр попал благодаря проекту «Иркутск – город на Ангаре, дочери Байкала». Впервые его обсудили на научно-исторической конференции осенью прошлого года. Встреча послужила фундаментом для создания концепции «Кода города». Проект рассматривали в думе Иркутска и общественной палате. При формировании концепции учитывали предложения, которые поступали от жителей.

В июле этого года прошла очередная стратегическая сессия. На ней акваторию Ангары определили как потенциально привлекательную территорию для туризма и отдыха, включили в концепцию туристический маршрут «Зеленая линия».

Возле «Московских ворот» и памятника Якову Похабову появятся смотровые площадки и фотозоны, которые создают «живые» изображения, меняющиеся в зависимости от природных условий. Также появятся таблички с указанием QR-кода. Отсканировав их с помощью смартфона, можно будет перейти на информационный портал, на котором разместят исторические справки о значимых городских объектах, архивные и современные фотографии, аудио и видеоэкскурсии.

Проект предлагает разработку и замену всей действующей туристической навигации в центре города. Запланированы сенсорные цифровые терминалы с маршрутными картами, электронные информационные стенды, в соответствии с современными требованиями обновят указатели и стелы.

К реализации обустройства туристического кода центра Иркутска приступят в 2023 году. Проект разработан администрацией областного центра совместно с Ленинградским государственным институтом проектирования городов. Кроме федеральных средств, на проект направят 5,59 миллиона рублей из областного бюджета и 3,01 миллиона — из муниципального.