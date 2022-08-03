Власти Иркутска начнут реализацию проекта по обустройству туристического центра в 2023 году
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Власти Иркутска начнут реализацию проекта по обустройству туристического центра в 2023 году

Власти Иркутска начнут реализацию проекта по обустройству туристического центра в 2023 году

Власти Иркутска начнут реализацию проекта по обустройству туристического центра в 2023 году

Субсидию размером 206,4 миллиона рублей, которую Иркутск получит за победу в конкурсе Ростуризма по обустройству туристических центров городов, направят на создание комфортного туристического пространства. Власти планируют обустроить смотровые площадки и фотозоны на Нижней набережной и обновить туристическую навигацию в центре города, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

В перечень Ростуризма областной центр попал благодаря проекту «Иркутск – город на Ангаре, дочери Байкала». Впервые его обсудили на научно-исторической конференции осенью прошлого года. Встреча послужила фундаментом для создания концепции «Кода города». Проект рассматривали в думе Иркутска и общественной палате. При формировании концепции учитывали предложения, которые поступали от жителей.

В июле этого года прошла очередная стратегическая сессия. На ней акваторию Ангары определили как потенциально привлекательную территорию для туризма и отдыха, включили в концепцию туристический маршрут «Зеленая линия».

Возле «Московских ворот» и памятника Якову Похабову появятся смотровые площадки и фотозоны, которые создают «живые» изображения, меняющиеся в зависимости от природных условий. Также появятся таблички с указанием QR-кода. Отсканировав их с помощью смартфона, можно будет перейти на информационный портал, на котором разместят исторические справки о значимых городских объектах, архивные и современные фотографии, аудио и видеоэкскурсии.

Проект предлагает разработку и замену всей действующей туристической навигации в центре города. Запланированы сенсорные цифровые терминалы с маршрутными картами, электронные информационные стенды, в соответствии с современными требованиями обновят указатели и стелы.

К реализации обустройства туристического кода центра Иркутска приступят в 2023 году. Проект разработан администрацией областного центра совместно с Ленинградским государственным институтом проектирования городов. Кроме федеральных средств, на проект направят 5,59 миллиона рублей из областного бюджета и 3,01 миллиона — из муниципального.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

"Рыбацкий расслабляющий пакет": репортаж о профессиональных рыбаках
"Рыбацкий расслабляющий пакет": репортаж о профессиональных
Власти Иркутска начнут реализацию проекта по обустройству туристического центра в 2023 году
Власти Иркутска начнут реализацию проекта по обустройству
В США призвали адаптировать патентное законодательство для ИИ
В США призвали адаптировать патентное законодательство для ИИ
Coca-Cola в России будет называться "Добрый Cola"
Coca-Cola в России будет называться "Добрый Cola"
Классическая ролевая игра Risen может получить версию для Xbox One
Классическая ролевая игра Risen может получить версию для Xbox One
Шредер заявил о готовности Путина к переговорам по Украине
Шредер заявил о готовности Путина к переговорам по Украине
Дочь певицы Анны Плетневой станет второй солисткой группы «Винтаж»
Дочь певицы Анны Плетневой станет второй солисткой группы «Винтаж»
Брэд Питт дал редкий комментарий о своей дочери Шайло от Анджелины Джоли и назвал ее "красивой"
Брэд Питт дал редкий комментарий о своей дочери Шайло от Анджелины
Сообщение о запрете россиянам сдавать TOEFL оказалось частично недостоверным
Сообщение о запрете россиянам сдавать TOEFL оказалось частично
Лайма Вайкуле плюнула в россиян, но бизнес закрывать тут не собирается
Лайма Вайкуле плюнула в россиян, но бизнес закрывать тут не собирается
Чулпан Хаматова надеется построить карьеру в Америке
Чулпан Хаматова надеется построить карьеру в Америке
Тигран Кеосаян возмущен тем, что Иван Ургант снова начал работать
Тигран Кеосаян возмущен тем, что Иван Ургант снова начал работать

Топ на сегодня

Сильвестр Сталлоне напугал дочь гигантским пауком
Сильвестр Сталлоне напугал дочь гигантским пауком
Пользователи показали свои любопытные и немного жуткие находки из леса (19 фото)
Пользователи показали свои любопытные и немного жуткие находки из
МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси
МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси
Украина пошла навстречу объявившему дефолт «Нафтогазу»
Украина пошла навстречу объявившему дефолт «Нафтогазу»
На «Госуслугах» появится возможность проводить сделки с недвижимостью
На «Госуслугах» появится возможность проводить сделки с недвижимостью

Еще по теме

Мэр Иркутска Руслан Болотов объявил 2022 годом Ангары
Мемориал «Вечный огонь» реконструируют в Иркутске в предстоящем 2019-ом
В Иркутске 14 ноября начнут монтировать новогоднюю елку
Власти Иркутска пересмотрят план города в 2022 году