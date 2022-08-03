Власти Литвы нашли новый повод остановить транзит в Калининград
Проблемы с оплатой перевозки российских грузов могут вынудить Литву остановить железнодорожный транзит в Калининград, заявил министр коммуникации и транспорта республики Марюс Скуодис. Его слова приводит LRT.
Скуодис указал, что вопросы об оплате адресованы Москве, поскольку это "ответственность клиента".
В конце июля, напомним, литовский "Шяуляй банк", который занимается обслуживанием транзита российских грузов в Калининград, сообщил о прекращении проведения банковских операций с Москвой с 1 сентября текущего года.
17 июня Вильнюс запретил доставку примерно половины всех российских грузов, идущих в Калининград. В ответ на это российский МИД выдвинул Литве ультиматум, утверждая, что если республика в ближайшее время не возобновит в полном объеме грузовой транзит в Калининградскую область, то Россия оставит за собой право на действия по защите национальных интересов.