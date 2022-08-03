Власти Литвы нашли новый повод остановить транзит в Калининград
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Власти Литвы нашли новый повод остановить транзит в Калининград

Власти Литвы нашли новый повод остановить транзит в Калининград

Проблемы с оплатой перевозки российских грузов могут вынудить Литву остановить железнодорожный транзит в Калининград, заявил министр коммуникации и транспорта республики Марюс Скуодис. Его слова приводит LRT.

"Государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России. Не представляю, чтобы предприятия нашего сектора предоставляли услуги, которые не оплачиваются".

Скуодис указал, что вопросы об оплате адресованы Москве, поскольку это "ответственность клиента".


В конце июля, напомним, литовский "Шяуляй банк", который занимается обслуживанием транзита российских грузов в Калининград, сообщил о прекращении проведения банковских операций с Москвой с 1 сентября текущего года.

17 июня Вильнюс запретил доставку примерно половины всех российских грузов, идущих в Калининград. В ответ на это российский МИД выдвинул Литве ультиматум, утверждая, что если республика в ближайшее время не возобновит в полном объеме грузовой транзит в Калининградскую область, то Россия оставит за собой право на действия по защите национальных интересов.

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По материалам: uposters.ru

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