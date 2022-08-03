Вучич обсудил со Столтенбергом эскалацию в Косово и Метохии

Президент Сербии Александар Вучич в среду провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсуждалась эскалация напряженности в Косово и Метохии. Об этом сообщает пресс-служба сербского лидера.

Вучич довел до собеседника позицию Сербии относительно складывающейся тяжелой ситуации в Косово и Метохии и ознакомил его с действиями Приштины, вызывающими страх и беспокойство косовских сербов.

Кроме того, сербский лидер подчеркнул, что Белград не сделал ни одного шага в нарушение Брюссельских соглашений и Резолюции Совбеза ООН 1244 и никоим образом не поставил под угрозу мир в автономии.

Политики согласились с необходимостью продолжения диалога между Белградом и Приштиной. Они договорились оставаться в контакте для сохранения мира и стабильности в регионе.





Вечером 31 июля обстановка в автономии обострилась из-за решения приштинских властей закрыть КПП на административной линии с центральной Сербией для реализации запрета на сербские документы на въезд в Косово с 1 августа.

В ответ сербы, компактно проживающие на севере автономии, вышли на массовые демонстрации, а также забаррикадировали основные выездные магистрали. В населенных пунктах на севере края звучали сигналы воздушной тревоги.

В свою очередь власти непризнанного Косова направили к мосту на реке Ибар, условно разделяющему город Косовска Митровица на албанскую и сербскую части, многочисленные полицейские силы, а также бойцов спецподразделения ROSU. В зону обострения были стянуты представители Международных сил безопасности в Косове (KFOR), действующие под эгидой НАТО.

После встречи президента Косова Вьосы Османи и премьера непризнанного образования Альбина Курти с послом США в Приштине Джеффом Ховеньером косовские власти решили отложить запрет сербских документов до 1 сентября — при условии разблокировки движения на севере Косова и устранения возведенных ранее баррикад.

Временная администрация Косова 17 февраля 2008 года при поддержке США и ряда стран Евросоюза в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии, которая продолжает считать автономию собственной территорией. В настоящее время Косово не признают 95 государств, в том числе Россия, Китай и пять стран ЕС (Испания, Словакия, Румыния, Греция и Кипр).