Заболевания, из-за которых нельзя сбросить вес даже на строгой диете и с физическими нагрузками

Часто бывает так, что даже самая строгая диета не дает нужный результат. Но не стоит сразу впадать в отчаяние и ругать себя. Вполне вероятно, что на невозможность похудеть влияет не режим питания, а определенный недуг.

Какие болезни мешают похудеть

Самой распространенной причиной, по которой даже при максимальных стараниях человек не может сбросить пару килограммов, является воспаление щитовидной железы. Из-за этого в организме идет сбой при выработке гормонов.

Есть специальная модифицированная диета, которая исключает все обработанные продукты. Но нужно осознать, что необходимо всегда придерживаться определенного образа жизни:

больше времени проводить на свежем воздухе;

ограничить контакт с химическими моющими средствами и косметикой, использовать только все натуральное;

повысить качество сна и научиться управлять стрессами.





Питание нужно строить особым способом. В основе рациона – зеленые овощи, рыба, морские продукты. А вот мясо — на самом последнем месте. Сладкое можно лишь в очень редких случаях. При этом стоит употреблять большое количество воды. Желательно убрать перекусы и стараться придерживаться интервального питания.

Еще одним важным органом являются надпочечники. Если они будут работать со сбоем, появится лишний вес. В то время, как орган начинает барахлить, вырабатывается гормон стресса, который мгновенно превращается в лишние отложения.

У женщин причиной невозможности похудеть, могут быть некоторые гинекологические заболевания, к примеру, недостаточная выработка гормонов яичниками. В таком случае стоит проверить свой гормональный фон и начать проводить терапию, если она нужна.

Как печень влияет на лишний вес

Печень является важным органом, который принимает участие в пищеварительных процессах. Она нужна для расщепления жиров, участвует в метаболизме глюкозы, которая именно в печени становится гликогеном. Но бесконечно им запасаться не выйдет. Большое количество углеводов будет собираться в форме жира.





Человек, который ест много жирной и калорийной пищи, имеет проблемы с метаболизмом, и, соответственно, получает жировые отложения в клетках печени. Этот жир будет мешать ей выполнять свою работу.

Проблемы с печенью имеются у большинства людей с лишним весом. Человек придерживается диеты, занимается спортом, ведет активный образ жизни, но без результата. Если печень работает не так, как нужно, никакие усилия не помогут.

Если вовремя не принять меры, жир будет становиться больше, болезнь начнет развиваться. Может дойти до фиброза, во время которого клетки органа будут замещаться соединительной тканью. В каждом пятом случае это становится причиной цирроза. Для диагностики медики обычно назначают определенные анализы, например, биохимический анализ крови.

Можно ли избавиться от избыточного веса больному человеку

Жир распределяется по-разному при разных болезнях. Отложения на боках и животе характерны при метаболическом синдроме, если поджелудочная железа начинает вырабатывать больше инсулина, чем требуется. Больные надпочечники добавляют вес на бедрах, а нарушение щитовидной железы отразится на всем теле.





Если человек имеет любую из указанных болезней, ему будет трудно сбросить вес. При попытках начнутся частые головные боли, нарушение сна, плохая концентрация внимания и память. У некоторых даже выпадают волосы, появляются растяжки на коже.

Однако даже при наличии указанных болезней снизить свой вес можно, хоть это будет и трудно. Перед началом необходимо проконсультироваться с эндокринологом. Специалист назначит УЗИ, анализ крови и гормонального фона. В зависимости от того, какой будет поставлен диагноз, медики подберут медикаментозное или хирургическое лечение.