Закатившая вечеринку в честь своего развода женщина забеременела от работавшего там официанта

Вадим Карасев

29-летняя австралийка Габриэлла из Мельбурна встретила свою судьбу там, где, скорее всего, меньше всего ожидала. Устроившая вечеринку в честь развода женщина нашла на ней мужчину, за которого впоследствии вышла замуж, сообщает Mirror.

Судьбоносная встреча произошла в марте 2019 года. 28-летний Джон Ландольфи, работавший официантом, заметил, что героиня вечера положила на него глаз - и неспроста, ведь он работал топлес, демонстрируя окружающим завидные кубики на животе.



Габриэлла сама пригласила полуголых официантов, закатив вечеринку спустя месяц после развода, и в конце концов влюбилась в одного из них.

Заметивший интерес со стороны женщины Джон на следующий же день написал ей, справившись о ее самочувствии. Вечером того же дня они вновь встретились, а всего спустя месяц приняли решение съехаться.

Вскоре "голый официант" сделал Габриэлле предложение руки и сердца, перед которым та не смогла устоять. Через несколько месяцев после свадьбы Габриэлла забеременела от Джона и родила сына Маттео.