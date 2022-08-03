Жигалова придумала способ борьбы с бедностью для сбежавшей из России Чулпан Хаматовой

Вадим Карасев

Покинувшая Россию и уехавшая в Латвию российская актриса Чулпан Хаматова жаловалась на низкий заработок - существенно меньше, чем в Москве. Журналистка Алена Жигалова нашла для артистки выход: та может создать новый фонд, чтобы помочь нуждающимся.

"В Латвии она организует фонд, ведь у нее есть опыт в организации различных благотворительных фондов. Ну, а тут пусть она организует такой же фонд помощи, только самой себе. Чтобы подзаработать и жить в Латвии так, как она привыкла в Москве".

Журналистка полагает, что это лучший выход для бедствующей Хаматовой.

Отметим, что в Риге российская актриса оказалась в затруднительном положении. Она попыталась продать свою московскую квартиру и выручить за нее не менее 130 млн рублей.



В интервью прибалтийским журналистам Хаматова заявила, будто российские коллеги предали ее. Артистка уверена, что знакомые, которым она ранее помогала, воспользовались возможностью, чтобы теперь ее критиковать. Она также указала, что не намерена менять себя ради коллег.

Немоляева назвала ошибку артистов, покинувших Россию

Чулпан Хаматова на антироссийском митинге в Латвии

Артистам театра и кино, которые покинули Россию, не удастся построить карьеру за рубежом, поскольку завоевать новую аудиторию крайне сложно, высказалась актриса Светлана Немоляева.

"Русские люди есть везде. Когда мы приезжали на гастроли, у нас набирался зрительный зал. Но это не более одного-двух спектаклей в городе. Здесь, в Москве, я играла один из спектаклей в течение 24 лет, представляете? Конечно, не сравнить. Как и любовь зрителей. Если говорить об актерской судьбе и жизни, то как же без своих зрителей, которые так к тебе относятся, приходят на спектакли, любят твои фильмы?" - отметила актриса.

Осуждать уехавших за границу она не берется. Однако она полагает, что артист живет ради признания, а когда теряет его, то в жизни творческого человека наступает опустошение. Немоляева подчеркнула, что любит родину и не сможет без нее жить.