Знаменитости и их дети примерно в одном возрасте (11 фото)
Сегодня, 05:55 Вадим КарасевОдну часть нашей ДНК мы получаем от мамы, а вторую - от папы. Это знает каждый школьник. Однако, несмотря на смешение генов, порой детишки рождаются точной копией одного из своих родителей. И это доказали знаменитости из нашей подборки. Давайте посмотрим на их фото, где они находятся примерно в одном возрасте.
Синди Кроуфорд в 24 года и ее дочь Кайя Джордан Гербер в 20 лет
Принц Уильям в 7 лет, его дочь принцесса Шарлотта в 6 лет и его сын принц Луи в 4 года
Дэвид Бекхэм в 25 лет и его сын Бруклин Бекхэм в 23 года
Курт Рассел в 35 лет и его сын Уайатт Рассел в 31 год
Блайт Даннер в 49 лет и ее дочь Гвинет Пэлтроу в 48 лет
Голди Хоун и ее дочь Кейт Хадсон в 42 года
Робин Райт в 35 лет и ее дочь Дилан Пенн в 30 лет
Кейт Мосс в 24 года и ее дочь Лила Грэйс Мосс Хэк в 19 лет
Пол Маккартни в 52 года и его дочь Стелла Маккартни в 47 лет
Сьюзан Сарандон и ее дочь Эва Амурри в 34 года
Деннис Куэйд в 31 год и его сын Джек Куэйд в 30 лет
По материалам: триникси