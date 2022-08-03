Знаменитости и их дети примерно в одном возрасте (11 фото)

Вадим Карасев

Одну часть нашей ДНК мы получаем от мамы, а вторую - от папы. Это знает каждый школьник. Однако, несмотря на смешение генов, порой детишки рождаются точной копией одного из своих родителей. И это доказали знаменитости из нашей подборки. Давайте посмотрим на их фото, где они находятся примерно в одном возрасте.Синди Кроуфорд в 24 года и ее дочь Кайя Джордан Гербер в 20 летПринц Уильям в 7 лет, его дочь принцесса Шарлотта в 6 лет и его сын принц Луи в 4 годаДэвид Бекхэм в 25 лет и его сын Бруклин Бекхэм в 23 годаКурт Рассел в 35 лет и его сын Уайатт Рассел в 31 годБлайт Даннер в 49 лет и ее дочь Гвинет Пэлтроу в 48 летГолди Хоун и ее дочь Кейт Хадсон в 42 годаРобин Райт в 35 лет и ее дочь Дилан Пенн в 30 летКейт Мосс в 24 года и ее дочь Лила Грэйс Мосс Хэк в 19 летПол Маккартни в 52 года и его дочь Стелла Маккартни в 47 летСьюзан Сарандон и ее дочь Эва Амурри в 34 годаДеннис Куэйд в 31 год и его сын Джек Куэйд в 30 лет