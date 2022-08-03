Знаменитости и их дети примерно в одном возрасте (11 фото)
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Знаменитости и их дети примерно в одном возрасте (11 фото)

Синди Кроуфорд в 24 года и ее дочь Кайя Джордан Гербер в 20 летОдну часть нашей ДНК мы получаем от мамы, а вторую - от папы. Это знает каждый школьник. Однако, несмотря на смешение генов, порой детишки рождаются точной копией одного из своих родителей. И это доказали знаменитости из нашей подборки. Давайте посмотрим на их фото, где они находятся примерно в одном возрасте.

Синди Кроуфорд в 24 года и ее дочь Кайя Джордан Гербер в 20 лет


Принц Уильям в 7 лет, его дочь принцесса Шарлотта в 6 лет и его сын принц Луи в 4 года

Принц Уильям в 7 лет, его дочь принцесса Шарлотта в 6 лет и его сын принц Луи в 4 года
Дэвид Бекхэм в 25 лет и его сын Бруклин Бекхэм в 23 года

Дэвид Бекхэм в 25 лет и его сын Бруклин Бекхэм в 23 года
Курт Рассел в 35 лет и его сын Уайатт Рассел в 31 год

Курт Рассел в 35 лет и его сын Уайатт Рассел в 31 год
Блайт Даннер в 49 лет и ее дочь Гвинет Пэлтроу в 48 лет

Блайт Даннер в 49 лет и ее дочь Гвинет Пэлтроу в 48 лет
Голди Хоун и ее дочь Кейт Хадсон в 42 года

Голди Хоун и ее дочь Кейт Хадсон в 42 года
Робин Райт в 35 лет и ее дочь Дилан Пенн в 30 лет

Робин Райт в 35 лет и ее дочь Дилан Пенн в 30 лет
Кейт Мосс в 24 года и ее дочь Лила Грэйс Мосс Хэк в 19 лет

Кейт Мосс в 24 года и ее дочь Лила Грэйс Мосс Хэк в 19 лет
Пол Маккартни в 52 года и его дочь Стелла Маккартни в 47 лет

Пол Маккартни в 52 года и его дочь Стелла Маккартни в 47 лет
Сьюзан Сарандон и ее дочь Эва Амурри в 34 года

Сьюзан Сарандон и ее дочь Эва Амурри в 34 года
Деннис Куэйд в 31 год и его сын Джек Куэйд в 30 лет

Деннис Куэйд в 31 год и его сын Джек Куэйд в 30 лет
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По материалам: триникси

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