15 фотографий странных куриных яиц, которые доказывают, что даже такая простая вещь может быть удивительной
Сегодня, 02:40
Известная поговорка гласит, что яйца курицу не учат. Но некоторые яйца выглядят настолько странно, что способны удивить не только людей, но, кажется, и тех, кто их снёс. Необычные формы и размеры, интересные цвета и прочие вещи, которых от куриц явно не ожидают. Мы собрали для вас целую коллекцию фотографий подобных удивительных яиц.
Вот такое яйцо необычной формы
Яйцо с тремя желтками
Длинное яйцо
Когда вы покупаете яйца прямо с фермы, некоторые из них выглядят действительно странно
Морщинистое яйцо
Яйцо внутри яйца
Все эти яйца снесла одна и та же курица
Раз в неделю она даёт нам очень большой и часто тройной желток.
Изогнутое яйцо
Круглое яйцо
Яйцо с отростком
Есть породы кур, которые несут цветные яйца
И они заранее выглядят как пасхальные.
Яйцо-неваляшка
Ещё одно круглое яйцо в белом цвете
Яйцо, похожее на индюка
Как будто у этого яйца есть странное лицо
А здесь мы собрали для вас фотографии удивительных грибов.
По материалам: twizz