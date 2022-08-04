15 фотографий странных куриных яиц, которые доказывают, что даже такая простая вещь может быть удивительной
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15 фотографий странных куриных яиц, которые доказывают, что даже такая простая вещь может быть удивительной

15 фотографий странных куриных яиц, которые доказывают, что даже такая простая вещь может быть удивительной

Известная поговорка гласит, что яйца курицу не учат. Но некоторые яйца выглядят настолько странно, что способны удивить не только людей, но, кажется, и тех, кто их снёс. Необычные формы и размеры, интересные цвета и прочие вещи, которых от куриц явно не ожидают. Мы собрали для вас целую коллекцию фотографий подобных удивительных яиц.

Вот такое яйцо необычной формы

Яйцо с тремя желтками

Длинное яйцо

Когда вы покупаете яйца прямо с фермы, некоторые из них выглядят действительно странно

Морщинистое яйцо

Яйцо внутри яйца

Все эти яйца снесла одна и та же курица

Раз в неделю она даёт нам очень большой и часто тройной желток.

Изогнутое яйцо

Круглое яйцо

Яйцо с отростком

Есть породы кур, которые несут цветные яйца

И они заранее выглядят как пасхальные.

Яйцо-неваляшка

Ещё одно круглое яйцо в белом цвете

Яйцо, похожее на индюка

Как будто у этого яйца есть странное лицо

А здесь мы собрали для вас фотографии удивительных грибов.

# Интересное
По материалам: twizz

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