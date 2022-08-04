15-летняя Худякова пришла в мини-юбке в школу, а Наталия Медведева снялась без фильтров. Соцсети звезд
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » 15-летняя Худякова пришла в мини-юбке в школу, а Наталия Медведева снялась без фильтров. Соцсети звезд

15-летняя Худякова пришла в мини-юбке в школу, а Наталия Медведева снялась без фильтров. Соцсети звезд

15-летняя Худякова пришла в мини-юбке в школу, а Наталия Медведева снялась без фильтров. Соцсети звезд

Дочь клипмейкера давно удивляет публику взрослыми нарядами. Несмотря на юный возраст, Тоня любит щеголять в ультрамини. Вот и сегодня звездная наследница не стала изменять своему вкусу.


Девушка появилась на вручении аттестата об общем образовании в мини-юбке и туфлях на высоких каблуках. С юных лет Тоня занимается бальными танцами, поэтому не стесняется демонстрировать стройные ноги.

Подписчики были удивлены выбору наряда выпускницы для похода в школу. «Вас за длину юбки не ругают?» — негодовали пользователи. Впрочем, многие отметили: девушка может похвастаться не только эффектной внешностью, но и умом.

В руках Тоня держала красный аттестат, в котором красовались исключительно отличные оценки за девять лет обучения. Девушка признается: добиться таких результатов было непросто, ведь она получает образование сразу в двух странах.

«Не представляю свое выражение лица после окончания 11 классов тут и 12 в Америке. Лица на мне уже не будет», — делилась девушка.

Радостное событие случилось и в жизни Наталии Медведевой. На прошлой неделе она родила третьего ребенка. Сегодня 37-летняя артистка вышла на связь с поклонниками, показав, как выглядит сначала с фильтрами, а потом без. Звезда решила быть честной с публикой, хотя признает, что «маски» — порой настоящее спасение.

«Губы у меня меньше, честно. И кожа не так идеальна… И дерматит не весь ушел, чуток осталось. И нос маленький, но не такой», — смеялась Наталия.

Пасынок Стаса Михайлова также полон позитивных эмоций. Сегодня его супруга Катя Гавелас отмечает день рождения. Андрей Канчельскис трогательно поздравил возлюбленную в личном блоге.

«Самый сострадательный, преданный и, что более важно, самоотверженный человек, который также оказал мне абсолютную честь быть моей женой! Ее ждут большие дела в личном и профессиональном плане, и я рад быть рядом с тобой как с мужем и лучшим другом на каждом этапе пути. Все, кто нас знает, знают и то, что сегодня мы отмечаем стильно», — поделился он.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Мужчина погиб, его отец получил травмы во время пожара в Саянске
Мужчина погиб, его отец получил травмы во время пожара в Саянске
Настасья Самбурская рассказала условия, при которых родит ребенка
Настасья Самбурская рассказала условия, при которых родит ребенка
Когда ждать одобрение сделки Xbox и Activision Blizzard в разных странах
Когда ждать одобрение сделки Xbox и Activision Blizzard в разных
15-летняя Худякова пришла в мини-юбке в школу, а Наталия Медведева снялась без фильтров. Соцсети звезд
15-летняя Худякова пришла в мини-юбке в школу, а Наталия Медведева
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Лучшие шутки и мемы из Сети - 04.08.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 04.08.2022 (15 фото)
Большая стирка и сохранение гардероба: какие вещи нельзя стирать с кондиционером
Большая стирка и сохранение гардероба: какие вещи нельзя стирать с
Король Норвегии попал в больницу
Король Норвегии попал в больницу
Сложность майнинга биткоина выросла на 1,74% — впервые за последние два месяца
Сложность майнинга биткоина выросла на 1,74% — впервые за последние
Создатели «Джокера 2» подтвердили участие Леди Гаги в роли Харли Квинн
Создатели «Джокера 2» подтвердили участие Леди Гаги в роли Харли Квинн
Российскую лайфстайл-блогершу задержали по подозрению в торговле оружием
Российскую лайфстайл-блогершу задержали по подозрению в торговле
Им плевать на технику безопасности (15 фото)
Им плевать на технику безопасности (15 фото)

Топ на сегодня

Белый дом заранее попытался снизить риски от поездки Пелоси на Тайвань
Белый дом заранее попытался снизить риски от поездки Пелоси на Тайвань
Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
В Совфеде поддержали запрет для чиновников владеть имуществом в странах НАТО
В Совфеде поддержали запрет для чиновников владеть имуществом в
Соучредительница Binance возглавит венчурное подразделение биржи
Соучредительница Binance возглавит венчурное подразделение биржи
Петербург обеспечит социальные нужды Мариуполя
Петербург обеспечит социальные нужды Мариуполя

Еще по теме

13-летняя Тоня Худякова победила на чемпионате мира по бальным танцам в составе сборной США
«Съехавшая малолетка»: 13-летнюю дочь Павла Худякова сравнили с Яной Рудковской
Дочь Павла Худякова представит сборную США на чемпионате мира по бальным танцам
Тоня Матвиенко в коротком мини снялась в фотосессии с любимым мужчиной