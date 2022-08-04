15-летняя Худякова пришла в мини-юбке в школу, а Наталия Медведева снялась без фильтров. Соцсети звезд

Дочь клипмейкера давно удивляет публику взрослыми нарядами. Несмотря на юный возраст, Тоня любит щеголять в ультрамини. Вот и сегодня звездная наследница не стала изменять своему вкусу.

Девушка появилась на вручении аттестата об общем образовании в мини-юбке и туфлях на высоких каблуках. С юных лет Тоня занимается бальными танцами, поэтому не стесняется демонстрировать стройные ноги.

Подписчики были удивлены выбору наряда выпускницы для похода в школу. «Вас за длину юбки не ругают?» — негодовали пользователи. Впрочем, многие отметили: девушка может похвастаться не только эффектной внешностью, но и умом.

В руках Тоня держала красный аттестат, в котором красовались исключительно отличные оценки за девять лет обучения. Девушка признается: добиться таких результатов было непросто, ведь она получает образование сразу в двух странах.

«Не представляю свое выражение лица после окончания 11 классов тут и 12 в Америке. Лица на мне уже не будет», — делилась девушка.

Радостное событие случилось и в жизни Наталии Медведевой. На прошлой неделе она родила третьего ребенка. Сегодня 37-летняя артистка вышла на связь с поклонниками, показав, как выглядит сначала с фильтрами, а потом без. Звезда решила быть честной с публикой, хотя признает, что «маски» — порой настоящее спасение.

«Губы у меня меньше, честно. И кожа не так идеальна… И дерматит не весь ушел, чуток осталось. И нос маленький, но не такой», — смеялась Наталия.

Пасынок Стаса Михайлова также полон позитивных эмоций. Сегодня его супруга Катя Гавелас отмечает день рождения. Андрей Канчельскис трогательно поздравил возлюбленную в личном блоге.

«Самый сострадательный, преданный и, что более важно, самоотверженный человек, который также оказал мне абсолютную честь быть моей женой! Ее ждут большие дела в личном и профессиональном плане, и я рад быть рядом с тобой как с мужем и лучшим другом на каждом этапе пути. Все, кто нас знает, знают и то, что сегодня мы отмечаем стильно», — поделился он.