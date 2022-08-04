16 фотографий мужчин, которые отрастили локоны и доказали, что длинные волосы не только для женщин
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16 фотографий мужчин, которые отрастили локоны и доказали, что длинные волосы не только для женщин

16 фотографий мужчин, которые отрастили локоны и доказали, что длинные волосы не только для женщин

Иногда бывает очень полезно отступить от стереотипов общества, и сейчас вы в этом убедитесь. Обычно мужчины выбирают для себя короткую стрижку, ведь это так брутально. Однако мы собрали фотографии тех, кто решил отрастить волосы. И они ничуть не проигрывают! Более того, таким локонам даже девушки позавидуют. Смотрите сами:

Вот так волосы отросли за два с половиной года

Селфи на природе

Как гармонично этот образ смотрится в поле с цветами

Длинные рыжие волосы

Непонятно, что более привлекает в этом фото: кудри или улыбка

Волосы до плеч

Кудри с сединой

Многие боятся седины, но совершенно зря.

Отличная укладка

Два года роста

Рост около двух лет

Начал отращивать во время пандемии, и теперь я в клубе!

Примерно два с половиной года роста

Таким волосам можно только позавидовать

Роскошный объём

Какие завитки!

Примерно три с половиной года

Волосы становятся очень длинными

А здесь вы можете найти фотографии тех, кто принял свои кудряшки, и результат получился выше всех похвал.

# Интересное
По материалам: twizz

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