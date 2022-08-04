16 фотографий мужчин, которые отрастили локоны и доказали, что длинные волосы не только для женщин
Сегодня, 11:45
Иногда бывает очень полезно отступить от стереотипов общества, и сейчас вы в этом убедитесь. Обычно мужчины выбирают для себя короткую стрижку, ведь это так брутально. Однако мы собрали фотографии тех, кто решил отрастить волосы. И они ничуть не проигрывают! Более того, таким локонам даже девушки позавидуют. Смотрите сами:
Вот так волосы отросли за два с половиной года
Селфи на природе
Как гармонично этот образ смотрится в поле с цветами
Длинные рыжие волосы
Непонятно, что более привлекает в этом фото: кудри или улыбка
Волосы до плеч
Кудри с сединой
Многие боятся седины, но совершенно зря.
Отличная укладка
Два года роста
Рост около двух лет
Начал отращивать во время пандемии, и теперь я в клубе!
Примерно два с половиной года роста
Таким волосам можно только позавидовать
Роскошный объём
Какие завитки!
Примерно три с половиной года
Волосы становятся очень длинными
А здесь вы можете найти фотографии тех, кто принял свои кудряшки, и результат получился выше всех похвал.
По материалам: twizz