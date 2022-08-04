16 креативных идей упаковок от производителей, которые точно знают, как надо рекламировать свой продукт

Смекалистый производитель товара понимает, насколько важна упаковка, чтобы продукт расходился, как горячие пирожки. Ведь первым делом взгляд покупателя бросается на то, как товар выглядит, а уже только потом мы начинаем вчитываться в состав, кто производитель и т.д. Но бывает и такое, что дизайнеры упаковок выполняют свою работу настолько блестяще, что покупатель приобретает продукт только из-за одного внешнего вида, который с первых же минут покоряет его сердце. А говорят, что любви с первого взгляда не бывает! Посмотрите и убедитесь сами, что детально продуманные и креативные упаковки товаров мало кого оставят равнодушным.

Необычная упаковка кистей

Можно подумать, что это флакончик духов, но это мёд

Брутальная упаковка хлеба

Только навряд ли от съеденных булочек у вас появится такой же шикарный пресс, скорее наоборот.

Шведский джем, который выглядит как упаковка колбасы

Эти «пряные плитки темного шоколада» марки Tabasco мне подарил муж

Маленькая упаковка оливкового масла в виде одной оливки

Лампочки, форма которых отлично становится частью тела почти любого насекомого

Японская печенька

Медовые палочки, которые так и хочется съесть

Охлаждающее полотенце. Просто, но наглядно

Бесплатное яблоко на пробу в отдельной коробке

Солнцезащитный крем, который говорит вам, как не надо делать

Лучшая упаковка шнурков

Упаковка спагетти

Упаковка белого мела, которая стала белоснежной улыбкой злобного клоуна

А здесь целая подборка, которая показывает, что клоун может вас поджидать, где угодно!

Повязка на пучок в парке Tokyo Disney Sea

Вот так креативщики обёрток и упаковок различных продуктов могут обхитрить кого угодно и заставить купить почти любой товар. Так что, если вы пошли за хлебом, а вернулись с пачкой мела, лампочками или коробкой спагетти, знайте, виновники этого злодеяния — дизайн упаковок и те, кто это всё придумал.