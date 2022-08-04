16 необычно выглядящих растений, которых словно вырастили на другой планете, а после привезли к нам

Природа — та еще выдумщица и фантазёрка. Она умеет создавать настолько удивительные растения, что их внешний вид может легко отнять дар речи. Некоторые из них выглядят, как инопланетные существа, другие напоминают зловещих монстров из фильмов ужасов, а остальные попросту восхищают своей неземной красотой. Все они разбросаны по разных уголкам Земли. К сожалению, увидеть их всех вживую у вас вероятно не получится. Однако в этой подборке вы сможете взглянуть на самые необычные растения, которые только существуют, и убедиться в том, что этому миру ещё есть, чем вас удивить.

Трахиандра

Трахиандра – растение, известное и любимое многими за забавно завитые кверху листочки, которые выглядят, словно искусственные.

Драконово дерево

Если вы сделаете надрез на стволе драконового дерева, из него будет выделяться липкий красный сок (смола). Его часто используют в медицинских целях.

Конофитум — небольшой суккулент необычного вида, произрастающий в Южной Африке и на юге Намибии

Красивоплодник — выглядит действительно красиво

Главным украшением кустарника являются его невероятно красивые плоды с блестящей кожицей. Ягоды имеют терпкий и достаточно неприятный вкус, поэтому в сыром виде не употребляются. Однако их можно использовать для приготовления вина, соусов и желе. Процесс ферментации и добавление сахара позволят избавиться от специфического привкуса.

«Гуляющая» пальма или сократея голокоренная

Своё название пальма получила за необычные корни, которые начинаются в нескольких десятках сантиметров над поверхностью земли и входят в почву, напоминая ноги.

Гиднора африканская

Африканская гиднора — одно из самых странно выглядящих растений на Земле. Является паразитом, так как присасывается к корням деревьев и кустарников, отбирая у них питательные вещества. Несмотря на устрашающий вид, часто используется в медицинских целях. Также её плодами любят лакомиться обезьяны, лисицы и даже шакалы.

Роза Иерихона

Удивительное растение, умеющее в буквальном смысле воскресать из высушенного состояния. Роза Иерихона впадает в своеобразную «спячку», если жидкости для поддержания жизни оказывается недостаточно. На фото роза до и после полива.

Воронец толстоножковый или кукольные глазки

Раффлезия Арнольда

Отыскать в джунглях растение, имеющее самый большой в мире цветок — проблематично. Раффлезии растут поодиночке, расцветают в разное время года и цветут не более четырёх дней. Те, кому удалось на него полюбоваться вживую, являются настоящими счастливчиками.

Гигантская секвойя

«Растение-вампир» лангсдорфия

Лангсдорфия — крайне коварное растение, так как высасывает питательные вещества из корней других растений, опутывая их под землей своими сероватыми цепкими отростками.

Пуйя

Растение может достигать до 15 метров в высоту.

Королевская протея — национальный цветок Южной Африки

Protea cynaroides приспособлена переживать пожары благодаря своему толстому подземному стеблю, на котором много спящих почек. Они произведут новый рост после огня.

Pollia condensata — африканское растение, чьи ягоды имеют металлический блеск

Pollia condensata носит звание одного из самых ярких и красочных растений в мире.

Гигантское алоэ

Литопс

Суккулентное растение, которое получило название «живой камень».

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