16 писсуаров, способные обить всякое желание справить нужду

Стать достопримечательностью того или иного заведения, порой, может не шикарная подача блюд, потрясающая шоу-программа и изысканный интерьер, а всего лишь... мужской туалет. Над этими оригинальными писсуарами дизайнеры уж точно потрудились на славу, и вот что из этого вышло.

1. Странный писсуар в восточном стиле.

2. Писсуар в форме бочонка для разливного пива.

3. А вы забьёте гол?

4. Писсуар-валторна для настоящих меломанов.

5. С такими писсуарами каждый сможет почувствовать себя садовником.

6. А как вам этот писсуар со спальным местом?

7. Писсуар "Guitar Hero".

8. Почувствуйте себя главным героем фильма "Челюсти".

9. Справляя нужду в этот термохромный писсуар, вы точно проявите свои творческие способности.

10. Ещё одна странная дизайнерская композиция в восточном стиле.

11. Дай поцелую!

12. Писсуар не для слабонервных!

13. Нет времени смотреть телевизор? Так не тратьте время впустую!

14. Этот вариант не подходит для тех, кто боится высоты!

15. По-моему, в таком туалете не совсем уютно...

16. Писсуар-мухоловка

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