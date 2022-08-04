17 любопытных кадров из аэропортов, которые показывают, что здесь тоже можно найти много чего интересного
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 17 любопытных кадров из аэропортов, которые показывают, что здесь тоже можно найти много чего интересного

17 любопытных кадров из аэропортов, которые показывают, что здесь тоже можно найти много чего интересного

17 любопытных кадров из аэропортов, которые показывают, что здесь тоже можно найти много чего интересного

Путешествия делают нашу жизнь ярче и добавляют новых красок. То же самое можно сказать и про аэропорты, где людям нередко приходится сидеть и ждать со всеми их котомками, когда же объявят их рейс. Но кто-то обречён услышать вместо слов о посадке на борт самолёта то самое роковое объявление: «Ваш рейс задерживается». Вот тогда-то вы и начинаете бродить по всему аэропорту в надежде, чтобы хоть как-то скоротать время. Но бывает, что такие прогулки оборачиваются открытиями, которые приносят такие же незабываемые впечатления, как и само путешествие.

Мы для вас подготовили новую порцию любопытных находок с самых разных аэропортов, которые точно скрасят ваше томительное ожидание самолёта.

Бесплатная машина-антисептик, которая обработает ваш телефон и паспорт от всех микробов за 25 секунд

Кукуруза-самолёт

Автомат с лего наборами

Кажется, идеальный способ, чтобы и моторику рук развить, и время скоротать, и строителем себя почувствовать!

Выставка конфискованного оружия в аэропорту, Новый Орлеан

Тренажёр, на котором можно научиться делать сердечно-лёгочную реанимацию

«Научись спасать жизни!»

Туалетные кабинки в аэропорту Далласа светятся, чтобы показать, какая из них свободная

Прокатитесь с ветерком

В аэропорту Чанги в Сингапуре есть трехэтажная горка (высотой 12 метров), где пассажиры могут рассчитывать на максимальную скорость 6 м/с при спуске на случай, если они опаздывают на свой рейс.

Огромный Экзеггутор в аэропорту, Япония

Экзеггутор — покемон, напоминающий пальму.

Комната для собак, где они могут сделать все свои грязные делишки

3 минуты и ваша пицца готова!

Автомат, где можно приготовить себе пиццу за 3 минуты, в аэропорту Сан-Антонио.

Только раскладные стулья. Сурово и экономно

Это не моющие средства, нет. Просто новые духи в дьюти фри

Электронная библиотека

Туалетные кабинки с потрясающим панорамным видом

Они, кстати, тоже находятся в аэропорту Чанги. Что-то нам подсказывает, что этот аэропорт точно можно отнести к списку мест, где всё делают для удобства людей.

Окаменелый аммонит в настенной плитке аэропорта

Свежевыжатый сок за пару минут

Фламинго-гигант в международном аэропорту Тампы, Флорида

Масштабы некоторых предметов, людей или животных могут оказаться настолько громадными, что у вас подсознательно зарождается комплекс неполноценности. Здесь мы делали специальную подборку таких случаев, когда очень большие вещи или супер высокие люди знали, как заставить другого человека чувствовать себя не в своей тарелке.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

В Госдуме обратились в прокуратуру для проверки продажи имущества Хаматовой, Галкина, Урганта
В Госдуме обратились в прокуратуру для проверки продажи имущества
Ксения Собчак заключила брачный контракт с Константином Богомоловым
Ксения Собчак заключила брачный контракт с Константином Богомоловым
Брухунова и Петросян взяли с собой в Турцию не только 2-летнего сына, но и его няню
Брухунова и Петросян взяли с собой в Турцию не только 2-летнего сына,
Дмитрий Нагиев заявил, что стал дедом
Дмитрий Нагиев заявил, что стал дедом
Григорий Лепс встретился с бывшей женой и детьми на отдыхе в Италии
Григорий Лепс встретился с бывшей женой и детьми на отдыхе в Италии
Эдгард Запашный послал Лайму Вайкуле
Эдгард Запашный послал Лайму Вайкуле
Вот это действительно повезло!
Вот это действительно повезло!
Хирург Юрий Козлов во Владивостоке провел уникальную операцию 10-летней девочке
Хирург Юрий Козлов во Владивостоке провел уникальную операцию
Информация о прекращении продажи техники Huawei в России оказалась недостоверной
Информация о прекращении продажи техники Huawei в России оказалась
Мария Шукшина набросилась на шоу «За гранью»
Мария Шукшина набросилась на шоу «За гранью»
Ольга Бузова проводит время с женатым мужчиной
Ольга Бузова проводит время с женатым мужчиной
Иван Охлобыстин рассказал, почему у Николая Цискаридзе нет детей
Иван Охлобыстин рассказал, почему у Николая Цискаридзе нет детей

Топ на сегодня

Мише Победаш из Иркутского района нужна помощь в лечении тяжелого заболевания
Мише Победаш из Иркутского района нужна помощь в лечении тяжелого
Бывшего российского министра госпитализировали
Бывшего российского министра госпитализировали
"Рыбацкий расслабляющий пакет": репортаж о профессиональных рыбаках
"Рыбацкий расслабляющий пакет": репортаж о профессиональных
США рассмотрели новый указ в поддержку абортов
США рассмотрели новый указ в поддержку абортов
Ущерб Ozon от пожара на складе оценили в миллиарды рублей
Ущерб Ozon от пожара на складе оценили в миллиарды рублей

Еще по теме

Отказ двигателя произошел у самолета «Победы» во время полета
В Домодедово во время посадки в самолет умер пассажир
Частный самолет после аварии заблокировал взлетную полосу аэропорта Казани
Вылетевший из столицы в Доминикану борт возвращается в Домодедово