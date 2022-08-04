17 любопытных кадров из аэропортов, которые показывают, что здесь тоже можно найти много чего интересного

Путешествия делают нашу жизнь ярче и добавляют новых красок. То же самое можно сказать и про аэропорты, где людям нередко приходится сидеть и ждать со всеми их котомками, когда же объявят их рейс. Но кто-то обречён услышать вместо слов о посадке на борт самолёта то самое роковое объявление: «Ваш рейс задерживается». Вот тогда-то вы и начинаете бродить по всему аэропорту в надежде, чтобы хоть как-то скоротать время. Но бывает, что такие прогулки оборачиваются открытиями, которые приносят такие же незабываемые впечатления, как и само путешествие.

Мы для вас подготовили новую порцию любопытных находок с самых разных аэропортов, которые точно скрасят ваше томительное ожидание самолёта.

Бесплатная машина-антисептик, которая обработает ваш телефон и паспорт от всех микробов за 25 секунд

Кукуруза-самолёт

Автомат с лего наборами

Кажется, идеальный способ, чтобы и моторику рук развить, и время скоротать, и строителем себя почувствовать!

Выставка конфискованного оружия в аэропорту, Новый Орлеан

Тренажёр, на котором можно научиться делать сердечно-лёгочную реанимацию

«Научись спасать жизни!»

Туалетные кабинки в аэропорту Далласа светятся, чтобы показать, какая из них свободная

Прокатитесь с ветерком

В аэропорту Чанги в Сингапуре есть трехэтажная горка (высотой 12 метров), где пассажиры могут рассчитывать на максимальную скорость 6 м/с при спуске на случай, если они опаздывают на свой рейс.

Огромный Экзеггутор в аэропорту, Япония

Экзеггутор — покемон, напоминающий пальму.

Комната для собак, где они могут сделать все свои грязные делишки

3 минуты и ваша пицца готова!

Автомат, где можно приготовить себе пиццу за 3 минуты, в аэропорту Сан-Антонио.

Только раскладные стулья. Сурово и экономно

Это не моющие средства, нет. Просто новые духи в дьюти фри

Электронная библиотека

Туалетные кабинки с потрясающим панорамным видом

Они, кстати, тоже находятся в аэропорту Чанги. Что-то нам подсказывает, что этот аэропорт точно можно отнести к списку мест, где всё делают для удобства людей.

Окаменелый аммонит в настенной плитке аэропорта

Свежевыжатый сок за пару минут

Фламинго-гигант в международном аэропорту Тампы, Флорида

Масштабы некоторых предметов, людей или животных могут оказаться настолько громадными, что у вас подсознательно зарождается комплекс неполноценности. Здесь мы делали специальную подборку таких случаев, когда очень большие вещи или супер высокие люди знали, как заставить другого человека чувствовать себя не в своей тарелке.