Актер Александр Филиппенко рассказал о самочувствии после госпитализации

Вадим Карасев

Актер Александр Филиппенко рассказал о самочувствии после госпитализации с коронавирусом

77-летний актер театра и кино Александр Филиппенко рассказал о самочувствии после госпитализации с коронавирусом. Его слова передает РЕН ТВ.

Артист признался, что в настоящий момент чувствует себя хорошо. Повышенной температуры у него нет.

«Настроение бодрое. Обращение к людям — быть внимательными к организму. Ни в коем случае спустя рукава не относиться: "Ой, пройдет, как-нибудь пересижу". Нет-нет, надо к врачам обращаться», — отметил Филиппенко.

В беседе с РИА Новости актер уточнил, что находится в больнице под строгим режимом. «Абсолютно им [врачам] доверился, вот как они говорят, так я и делаю. Это очень важно — полное доверие врачам», — добавил он.

Народный артист России объяснил, что его госпитализировали еще несколько дней назад. Изначально он планировал переждать на даче до выздоровления, однако после обратился к медикам. В больнице он прошел все необходимые процедуры.

Жена Филиппенко Марина Ишимбаева подтвердила изданию News.ru, что болезнь протекает в легкой форме. По ее словам, сейчас жизни и здоровью Филиппенко ничего не угрожает.

О том, что артиста экстренно госпитализировали в Москве, стало известно 4 августа. На ухудшение здоровья помимо коронавируса также повлияли хронические заболевания сердца.