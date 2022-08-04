Алла Пугачева осталась без шикарного автомобиля
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Алла Пугачева осталась без шикарного автомобиля

Алла Пугачева осталась без шикарного автомобиля
Автомобиль певицы Аллы Пугачевой был объявлен в розыск. Авто артистки, светло-серый джип, объявлен в розыск. Почему так случилось — неизвестно. Как отметил адвокат Андрей Алешкин, в розыск автомобиль объявляют, если от владельца поступает заявление об угоне. После этого возбуждается уголовное дело, объявляется план-перехват, сообщает «Комсомольская правда».
«Автомобиль числится в розыске до тех пор, пока его не найдут, пока владелец не заберет заявление, либо пока не истечет срок давности. Поэтому обычно такие дорогие машины сразу страхуют: владелец получает выплату, и возвращение авто уже становится не его заботой», — заявил Андрей Алешкин. Напомним, что Алла Пугачева должна вернуться в Россию в сентябре. Она покинула родную страну еще в начале марта.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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