Алла Пугачева осталась без шикарного автомобиля

Автомобиль певицы Аллы Пугачевой был объявлен в розыск. Авто артистки, светло-серый джип, объявлен в розыск. Почему так случилось — неизвестно. Как отметил адвокат Андрей Алешкин, в розыск автомобиль объявляют, если от владельца поступает заявление об угоне. После этого возбуждается уголовное дело, объявляется план-перехват, сообщает «Комсомольская правда».«Автомобиль числится в розыске до тех пор, пока его не найдут, пока владелец не заберет заявление, либо пока не истечет срок давности. Поэтому обычно такие дорогие машины сразу страхуют: владелец получает выплату, и возвращение авто уже становится не его заботой», — заявил Андрей Алешкин. Напомним, что Алла Пугачева должна вернуться в Россию в сентябре. Она покинула родную страну еще в начале марта.