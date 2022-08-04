Анонсирована Meet Your Maker — постапокалипсис от создателей Dead by Daylight

Вадим Карасев





Студия Behavior Interactive, которая известна по популярному проекту Dead by Daylight, анонсировала свою новую игру. Она получила название Meet Your Maker, и игра предлагает необычное смешение жанров: строительство и приключения, все это в соревновательном асинхронном мультиплеере.

Действия игры Meet Your Maker разворачиваются в мире постапокалипсиса. Игрокам предстоит стать одновременно и строителями, которые возводят высокие здания и хитроумные лабиринты, и рейдерами, которые должны искать в подобных строениях запрятанные генетические материалы. Разработчики отмечают, что игроки смогут постоянно менять свои роли, создавать уникальные карты, кастомизировать своих персонажей и мир вокруг себя.

Ниже можно посмотреть первый трейлер Meet Your Maker. Игру планируют выпустить в 2023 году на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

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