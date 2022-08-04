Анонсирована Meet Your Maker — постапокалипсис от создателей Dead by Daylight
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анонсирована Meet Your Maker — постапокалипсис от создателей Dead by Daylight

Анонсирована Meet Your Maker — постапокалипсис от создателей Dead by Daylight


Студия Behavior Interactive, которая известна по популярному проекту Dead by Daylight, анонсировала свою новую игру. Она получила название Meet Your Maker, и игра предлагает необычное смешение жанров: строительство и приключения, все это в соревновательном асинхронном мультиплеере.

Действия игры Meet Your Maker разворачиваются в мире постапокалипсиса. Игрокам предстоит стать одновременно и строителями, которые возводят высокие здания и хитроумные лабиринты, и рейдерами, которые должны искать в подобных строениях запрятанные генетические материалы. Разработчики отмечают, что игроки смогут постоянно менять свои роли, создавать уникальные карты, кастомизировать своих персонажей и мир вокруг себя.

Ниже можно посмотреть первый трейлер Meet Your Maker. Игру планируют выпустить в 2023 году на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Григорий Антипенко ждет пополнения семейства
Григорий Антипенко ждет пополнения семейства
Вера Брежнева после развода станет только сильнее, уверена известная певица
Вера Брежнева после развода станет только сильнее, уверена известная
Алла Пугачева осталась без шикарного автомобиля
Алла Пугачева осталась без шикарного автомобиля
Ксения Собчак едко высмеяла Алену Шишкову
Ксения Собчак едко высмеяла Алену Шишкову
Анонсирована Meet Your Maker — постапокалипсис от создателей Dead by Daylight
Анонсирована Meet Your Maker — постапокалипсис от создателей Dead by
Сильные молитвы на исполнение заветного желания
Сильные молитвы на исполнение заветного желания
Один из ранних инвесторов Terra запустит фонд для инвестиций в GameFi
Один из ранних инвесторов Terra запустит фонд для инвестиций в GameFi
Подсчитан масштаб ухода иностранных ритейлеров из России
Подсчитан масштаб ухода иностранных ритейлеров из России
Прекрасная Ана де Армас показала новые кадры в образе Мэрилин Монро
Прекрасная Ана де Армас показала новые кадры в образе Мэрилин Монро
Иркутская область берет шефство над городом Кировск ЛНР
Иркутская область берет шефство над городом Кировск ЛНР
Константин Богомолов рассказал об отношении к россиянам за границей: личный опыт режиссера
Константин Богомолов рассказал об отношении к россиянам за границей:

Топ на сегодня

Константин Богомолов рассказал о русофобии за границей
Константин Богомолов рассказал о русофобии за границей
Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы долларов
Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Лошади
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Лошади
Юристы Ким Кардашьян потребовали отклонить иск о рекламе EthereumMax
Юристы Ким Кардашьян потребовали отклонить иск о рекламе EthereumMax
Валерий Тодоровский ушел с головой в новый проект Паулины Андреевой после смерти жены
Валерий Тодоровский ушел с головой в новый проект Паулины Андреевой

Еще по теме

Анонсирована игра Forever Skies — экшен с элементами выживания для Xbox Series X | S
Сравнение WWE 2K22 на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5
Анонсирована Frigato: Shadows of the Caribbean для Xbox — тактическая ролевая игра про пиратов
Godfall выходит на Xbox, ранее игра была эксклюзивом Playstation