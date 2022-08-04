Австралиец рисует смешные портреты знаменитостей, особо не пытаясь сделать их похожими, но люди в восторге

Мы привыкли видеть идеальные картины художников, которые не упускают даже мельчайших деталей в своих работах. Но в этом посте мы представим вам имя художника, который всё делает с точностью до наоборот, хотя про детальность тоже не забывает.

Австралиец Кори или же по-другому «Пикассо твиттера» доказывает, что необязательно уметь идеально рисовать, чтобы твоими творениями восхищались. Парень рисует шариковой ручкой очень необычные портреты людей из самых разных сфер жизни: музыканты, спортсмены, актёры и т.д. Делает же он это настолько «талантливо» и забавно, что сами герои нарисованных портретов остаются под впечатлением от проделанной работы Кори.

Ариана Гранде

Большинство своих работ гениальный художник посвящает музыкальным исполнителям, хотя иногда можно встретить на его рисунках и преданных фанатов, которые добровольно попросили их изобразить.

Рианна

Илон Маск

Дуа Липа

Хасбик (Хасбулла Магомедов)

Билли Айлиш

«Пикассо из твиттера» не ущемляет себя ни в чём и не ставит никаких рамок. С точностью можно сказать, что его творчество — это «рисую так, как вижу». Иначе некоторые портреты не поддаются никаким объяснениям.

Кайли Дженнер

Ники Минаж

Кендалл Дженнер

Канье Уэст

The Weeknd

Было дело, когда певец The Weeknd был настолько поражён сходством, что поменял свою фотографию в профиле в Инстаграме* на эту забавную карикатуру. Вот, что об этом написал художник:

Ценю поддержку, но рандомные люди должны перестать красть мои каракули и репостить это себе в профиль.

Джон Ледженд

Тупак Шакур

Трэвис Скотт

Джастин Бибер

Все свои работы художник Кори публикует у себя на странице в Инстаграме* либо в Твиттере. Поэтому если вам интересно, кому же ещё этот творец сделал сногсшибательные портреты на память, на которых сложно узнать человека, то скорее переходите по ссылкам.

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