Байден пообещал задействовать все средства для возвращения Грайнер и Уилана в США
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Байден пообещал задействовать все средства для возвращения Грайнер и Уилана в США

Байден пообещал задействовать все средства для возвращения Грайнер и Уилана в США

Администрация президента США задействует все возможные средства для возвращения на родину осужденных в России соотечественников, баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Он назвал нахождение Грайнер под стражей в России неправомерным и призвал Москву освободить ее. «Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей супругой, близкими, друзьями и товарищами по команде. Моя администрация продолжит неустанно работать и использовать все возможные средства, чтобы как можно скорее вернуть Бриттни и Пола Уилана домой в целости и сохранности», — заявил Байден.

Химкинский суд 4 августа приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии и штрафу в один миллион рублей за контрабанду наркотиков.

Баскетболистку задержали 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При осмотре у нее нашли в ручной клади электронные сигареты с гашишным маслом — запрещенным в России, но разрешенным в США. В Россию Грайнер приехала для участия в играх за екатеринбургский УГМК, за который она выступает с 2015 года во время межсезонья в женской НБА. Грайнер — одна из лучших баскетболисток мира, дважды выигрывала Олимпийские игры и чемпионат мира в составе сборной США.

В конце июля Вашингтон официально предложил Москве обменять находящихся в заключении в России американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, отбывающего наказание в США. Глава МИД России Сергей Лавров предложил американскому коллеге Энтони Блинкену вернуться в русло «тихой дипломатии» в вопросе обмена заключенными. Затем CNN сообщила, что Москва предложила включить в сделку по обмену бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство.


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По материалам: pnp.ru

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