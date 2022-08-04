Байден снова сдал положительный тест на COVID-19
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Байден снова сдал положительный тест на COVID-19

Байден снова сдал положительный тест на COVID-19Врач О'Коннор сообщил, что 4 августа президент Байден сдал положительный тест на COVID-19

Президент США Джо Байден в четверг, 4 августа, сдал очередной положительный тест на COVID-19 и продолжит работать дистанционно. Об этом рассказал его врач Кевин О'Коннор, чье официальное заявление опубликовано на сайте Белого дома.

По словам медика, американский лидер чувствует себя «очень хорошо», хотя кашель и беспокоит его время от времени. Специалист заверил, что температура, пульс, артериальное давление, частота дыхания и насыщение кислородом остаются полностью нормальными.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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