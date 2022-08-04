Белоруссия планирует увеличить экспорт сахара до 200 тысяч тонн

Белоруссия намерена поставить на экспорт треть нового урожая сахарной свеклы в этом году. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, сообщает «Мир 24».

Он пояснил, что аграрии успешно наращивают производство сахара — планируется собрать пять миллионов тонн сахарной свеклы. После переработки получится 600 тысяч тонн сахара, что больше «запланированных объемов».

Две трети сахарного песка останутся в стране, а часть переработанной продукции планируется вывести на биржу и посмотреть, даст ли это прибавку к цене, как уже дало ранее принятое решение по другим продуктам свеклопереработки, подчеркнул Головченко.

«С учетом роста цен сейчас «сладкое время для сахарников». У нас много потребителей: это и Россия, и другие страны ЕАЭС, КНР. В этом году очень большой спрос. Куда будет урожай этого года продаваться? Туда, кто даст лучшую цену», — пояснил он.