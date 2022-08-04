Безус и Репина провели фотосессию дочери Афины

Вадим Карасев

Алексей Безус временно перестал искать себе новую работу за пределами периметра. Связано это с тем, что из-за новорождённой дочери на Дом-2 у молодого отца появилось очень много рекламных заказов.Естественно, после роддома парочка первым делом привезла малышку на Поляну. И вот сейчас Алексей Безус и Татьяна Репина провели первую фотосессию малышки Афины. Спустя время по старой доброй традиции Дом-2 они собираются представить девочку зрителям телешоу.В итоге стало известно, что фотосессия прошла крайне удачно, однако молодые родители приняли решение пока скрыть лицо девочки от широкой общественности. Но при этом они не скрывают, что малышка Афина очень сильно похожа на Алексея. Интересно, смогут ли они вновь вернуться на Поляну, где станут единственной парой с ребёнком, можно сказать, полноценной семьёй? И когда они представят зрителям Афину? Пока неизвестно, к чему это всё приведёт, остаётся лишь наблюдать за ситуацией.