BitMEX добавила бессрочные контракты на фиатные валюты

Криптовалютная биржа BitMEX запустила торговлю FX-контрактами — бессрочными валютными контрактами с плечом до 50х. Об этом сообщается в официальном блоге платформы.

FX-контракты торгуются круглосуточно. На выходных цена контракта колеблется около котировок закрытия рынка в пятницу.

Пользователи могут открывать длинные и короткие позиции по 22 валютным парам: EURUSD, EURCHF, EURTRY, USDСHF и другим.

В качестве маржи биржа использует биткоин (XBT) или Tether (USDT ERC-20). Держатели открытых позиций платят ставку финансирования.

BitMEX предлагает три типа контрактов для валютных свопов:

кванто-контракт: валютная пара представлена двумя активами, например, долларом и индийской рупией (USDINR), а залог и выплаты обеспечиваются в третьем активе — биткоине (XBT);

валютная пара представлена двумя активами, например, долларом и индийской рупией (USDINR), а залог и выплаты обеспечиваются в третьем активе — биткоине (XBT); инверсный контракт: маржа и доходность рассчитываются в базовой валюте, а не в котируемой. Например, в паре USDTMXN, маржа рассчитывается в USDT, а не в MXN;

маржа и доходность рассчитываются в базовой валюте, а не в котируемой. Например, в паре USDTMXN, маржа рассчитывается в USDT, а не в MXN; линейный контракт: залог и выплаты рассчитываются в стейблкоине Tether (USDT).

BitMEX — платформа для торговли криптовалютами и производными инструментами, а также стейкинга и пассивного заработка, которая входит в топ-10 площадок по торговле деривативами на CoinMarketCap.

Напомним, ранее BitMEX анонсировала запуск собственного токена BMEX и аирдроп.