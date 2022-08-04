BitMEX добавила бессрочные контракты на фиатные валюты
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BitMEX добавила бессрочные контракты на фиатные валюты

BitMEX добавила бессрочные контракты на фиатные валюты

Криптовалютная биржа BitMEX запустила торговлю FX-контрактами — бессрочными валютными контрактами с плечом до 50х. Об этом сообщается в официальном блоге платформы.


FX-контракты торгуются круглосуточно. На выходных цена контракта колеблется около котировок закрытия рынка в пятницу.


Пользователи могут открывать длинные и короткие позиции по 22 валютным парам: EURUSD, EURCHF, EURTRY, USDСHF и другим.


В качестве маржи биржа использует биткоин (XBT) или Tether (USDT ERC-20). Держатели открытых позиций платят ставку финансирования.


BitMEX предлагает три типа контрактов для валютных свопов:


  • кванто-контракт: валютная пара представлена двумя активами, например, долларом и индийской рупией (USDINR), а залог и выплаты обеспечиваются в третьем активе — биткоине (XBT);
  • инверсный контракт: маржа и доходность рассчитываются в базовой валюте, а не в котируемой. Например, в паре USDTMXN, маржа рассчитывается в USDT, а не в MXN;
  • линейный контракт: залог и выплаты рассчитываются в стейблкоине Tether (USDT).

BitMEX — платформа для торговли криптовалютами и производными инструментами, а также стейкинга и пассивного заработка, которая входит в топ-10 площадок по торговле деривативами на CoinMarketCap.


Напомним, ранее BitMEX анонсировала запуск собственного токена BMEX и аирдроп. 

# Экономика bitmex, новости
По материалам: ForkLog

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