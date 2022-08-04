BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase Prime
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BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase Prime

BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase Prime


Криптовалютная биржа Coinbase и управляющая компания BlackRock договорились о сотрудничестве. Клиенты последней получат прямой доступ к торговле цифровыми активами через систему управления портфелем Aladdin.



Глобальный руководитель отдела стратегического партнерства с экосистемами в BlackRock Джозеф Чалом отметил растущий интерес клиентов. В рамках партнерства они также получат возможность хранения криптовалют и управления связанными с ними рисков в рамках инвестиционного портфеля.


Компании продолжат развивать интеграцию Coinbase Prime с Aladdin. Функциональность будут внедрять поэтапно.


Акции биткоин-биржи позитивно отреагировали на новость. На момент написания котировки растут на 16,3%. Открытие состоялось с гэпом вверх на 32,3%. Торги приостанавливали после достижения порогового значения роста в 35%.


Часовой график Coinbase Global на Nasdaq. Данные: TradingView.

Напомним, о планах BlackRock добавить возможность торговли криптовалютами в систему управления портфелем Aladdin стало известно в феврале 2022 года. На тот момент сообщалось о потенциальной интеграции услуги кредитования под залог цифровых активов.


В апреле 2022 года СEO управляющей компании Ларри Финк заявил о возможности расширения на криптовалютном рынке. За девять месяцев до этого он отметил минимальный интерес клиентов к цифровым активам.


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# Экономика blackrock, coinbase, институционалы, новости
По материалам: ForkLog

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