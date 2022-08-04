BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase Prime

Криптовалютная биржа Coinbase и управляющая компания BlackRock договорились о сотрудничестве. Клиенты последней получат прямой доступ к торговле цифровыми активами через систему управления портфелем Aladdin.

We are proud to announce a partnership with @BlackRock. BlackRock’s Aladdin clients will now have direct access to crypto markets through Coinbase Prime.



Read more 👇https://t.co/LA3XeYYbvs — Coinbase (@coinbase) August 4, 2022

Глобальный руководитель отдела стратегического партнерства с экосистемами в BlackRock Джозеф Чалом отметил растущий интерес клиентов. В рамках партнерства они также получат возможность хранения криптовалют и управления связанными с ними рисков в рамках инвестиционного портфеля.

Компании продолжат развивать интеграцию Coinbase Prime с Aladdin. Функциональность будут внедрять поэтапно.

Акции биткоин-биржи позитивно отреагировали на новость. На момент написания котировки растут на 16,3%. Открытие состоялось с гэпом вверх на 32,3%. Торги приостанавливали после достижения порогового значения роста в 35%.

Часовой график Coinbase Global на Nasdaq. Данные: TradingView.

Напомним, о планах BlackRock добавить возможность торговли криптовалютами в систему управления портфелем Aladdin стало известно в феврале 2022 года. На тот момент сообщалось о потенциальной интеграции услуги кредитования под залог цифровых активов.

В апреле 2022 года СEO управляющей компании Ларри Финк заявил о возможности расширения на криптовалютном рынке. За девять месяцев до этого он отметил минимальный интерес клиентов к цифровым активам.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.