Большая стирка и сохранение гардероба: какие вещи нельзя стирать с кондиционером
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Большая стирка и сохранение гардероба: какие вещи нельзя стирать с кондиционером

Большая стирка и сохранение гардероба: какие вещи нельзя стирать с кондиционером

Все любят мягкую на ощупь одежду, а если она еще и приятно пахнет, это полное счастье. Вот почему многие с удовольствием используют ополаскиватели для смягчения ткани. Но оказывается, они не всегда полезны. Узнайте, какие вещи нельзя стирать с кондиционером, чтобы они служили долго и не были испорчены.

Какие вещи нельзя стирать с кондиционером

Ополаскиватель для белья имеет много преимуществ. Помимо придания приятного аромата, он также может смягчить ткань. Но есть 8 вещей, которые категорически нельзя полоскать с кондиционером. Поэтому проверьте перед стиркой, не попали ли они в барабан, иначе они будут испорчены и непригодны к использованию.

Изделия из микрофибры

Такая ткань имеет особое плетение нитей, за счет чего она очень хорошо удерживает пыль и впитывает различные жидкости. Часто из этого материала изготавливают салфетки, полотенца и даже простыни. Стирать их можно с порошком или даже вручную с мылом, но никак не с кондиционером.

Это объясняется тем, что такие жидкости оставляют на материале тонкую защитную пленку, из-за чего ткань попросту потеряет свои эффективные свойства и будет испорчена, а значит, непригодна к эксплуатации.

Спортивная одежда

Такая одежда часто изготавливается из тканей, которые отталкивают влагу и впитывают пот. Благодаря этим технологиям поверхность кожи может дышать и поддерживать правильную температуру тела. Кроме того, некоторые производители еще и пропитывают ткани специальными веществами, чтобы усилить характеристики текстиля и предотвратить рост вредоносных бактерий. А стирка спортивных вещей со смягчающими жидкостями может лишить их этого свойства или уменьшить его.

Натуральный шёлк

Эта ткань выгодно отличается от других своими свойствами и внешним видом с мягким сиянием. Вещи с такого материала можно стирать в машинке, используя режим деликатной стирки, но вот добавлять кондиционер нельзя. Смягчающая жидкость может оставить разводы или пятна на ткани и окончательно испортить ее внешний вид.

Полотенца

Для многих это может оказаться сюрпризом, но это действительно так: кондиционер нельзя использовать при стирке полотенец. Это средство может уменьшить впитывающую способность махровых тканей, они будут дольше сохнуть после стирки или использования. Влага, которая со временем будет накапливаться в волокнах, повлечет появление затхлого запаха.

Корректирующая одежда

Чтобы вещи служили продолжительное время и имели дополнительную растяжимость и прочность, производители добавляют к тканям эластан. Часто его можно встретить в составе белья с корректирующими свойствами и капроновых колготках. Стирать такие вещи с кондиционером строго запрещается, так как материал потеряет свои свойства и корректировать недостатки фигуры уже точно не сможет.

Огнеупорная одежда

К этому разделу относится не спецодежда для пожарных, а детские пижамы. Да, и такие тоже существует. Их изготавливают производители из Европы и Америки для того, чтобы можно было избежать случайного возгорания одежды на ребенке в случае непредвиденной ситуации. А вот моющее средство со смягчающими свойствами сводит эти технологии к нулю.

Детская одежда

Рекомендации по стирке детской одежды не запрещают ее стирать с кондиционером, однако важно учитывать особенности ребенка и использовать такую жидкость предельно осторожно. Дело в том, что в некоторых случаях пленка, которая остается после стирки на одежде, может вызвать у детей аллергическую реакцию с тяжелыми последствиями.

Если вы все же хотите использовать кондиционер, выбирайте именно для детей, так как их состав значительно отличается от взрослого. Они не имеют ароматизаторов и практически не пенятся.

Одежда с влагоотталкивающими свойствами

Особые пропитки не дают специальной одежде промокать. В ней можно ходить и в снег, и в дождь – она не боится влажности. А вот жидкости для смягчения ткани нужно держать от такой одежды подальше. Все потому, что дождевик или зимняя куртка не нуждаются в смягчении, а во-вторых, кондиционер в сотни раз снижает активность пропитки.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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