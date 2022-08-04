Брэд Питт заступился за сыгравшую роль Мэрилин Монро Ану де Армас
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Брэд Питт заступился за сыгравшую роль Мэрилин Монро Ану де Армас

Брэд Питт заступился за сыгравшую роль Мэрилин Монро Ану де АрмасПродюсер фильма о Мэрилин Монро Брэд Питт заступился за Ану де Армас

Американский актер и кинорежиссер Брэд Питт заступился за актрису Ану де Армас, исполнившую роль Мэрилин Монро в фильме «Блондинка». Об этом сообщает Screenrant.

После выхода трейлера фильма о Монро, пользователи раскритиковали Армас из-за ее кубинского акцента и отсутствия схожести тембра с тембром культовой актрисы 50-х годов. Питт, выступивший одним из продюсером картины, заявил, что Ана справилась с ролью, благодаря чему они смогли доработать проект, который создавался на протяжении десяти лет.

«Она феноменальная в этом фильме. Это сложная роль. На создание ушло 10 лет. Только когда мы нашли Ану, мы смогли пересечь финишную черту», — сообщил продюсер «Блондинки».

Ранее представители Мэрилин Монро заступились за акцент Аны де Армас в «Блондинке». Сама актриса признавалась, что около года работала над произношением своих реплик в фильме.

Байопик «Блондинка» режиссера Эндрю Доминика выйдет на стриминговой платформе Netflix 23 сентября. Картина, снятая по одноименную роману писательницы Джойс Кэрол Оутс, расскажет о событиях 1950-1960-х годов. По словам создателей, они стремились уделить как можно больше внимания внутреннему состоянию Монро, а также ее взглядам на жизнь.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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